Westensee : Vier Einbrüche im Amt Achterwehr

Einbrecher durchsuchten Gerätehäuser in Quarnbek und Westensee, die Jugendherberge Westensee und das Gemeindebüro Felde.

von sh:z

05. August 2019, 16:17 Uhr

Westensee | Gleich vier Einbrüche beschäftigen die Polizei im Amt Achterwehr. Die Fälle ereigneten sich in der Nacht zum Montag in den Gemeinden Quarnbek, Westensee und Felde.

Durch das Fenster eingedrungen

In Westensee schlugen die Täter Bolzen aus der Eingangstür des Feuerwehrgerätehauses und drangen in das Gebäude. Auch in die Westenseer Jugendherberge kamen die Einbrecher durch das Fenster.

In Felde drangen die Täter ebenfalls durch ein Fenster in das Gemeindebüro ein. Und in Quarnbek stiegen die ungebetenen Besucher durch das Oberlicht in das Feuerwehrgerätehaus.

Keine Beute

Obwohl in allen Fällen die Räume durchsucht wurden, gibt es keine Hinweise darauf, dass etwas gestohlen wurde. Allerdings entstand Sachschaden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Rendsburg unter Telefon 04331 / 208 450.