wir fischen.sh : Vielfalt der Fischerei im Netz

Neues Internetportal und Marke „Wir fischen.SH“ vorgestellt / Verbraucher sollen auf regionale Produkte gelenkt werden

22. Oktober 2019, 18:54 Uhr

Es gehe darum, wieder eine emotionale Bindung zu Fisch und zur Fischerei zu erzeugen, erklärte Landwirtschafts- und Fischereiminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) anlässlich des Starts des Internetportals „Wir fischen.SH“ am Dienstag. Zusammen mit zahlreichen Vertretern der Fischereibranche war der Minister in die Landwirtschaftkammer Schleswig-Holstein gekommen, um die neue, gemeinsame Dachmarke samt Internetportal vorzustellen. Bereits vor einem Jahr war der Markenauftritt in Eckernförde zusammen mit Ministerpräsident Daniel Günther der Öffentlichkeit präsentiert worden, nun erfolgte der offizielle Startschuss.

„Es ist mir ein persönliches Anliegen“, erklärte Albrecht, „schließlich esse ich sehr gerne Fisch und klappere gerne mit meiner Familie die Fischbrötchenbuden in Schleswig-Holstein ab“. Tatsächlich ist das neue Portal aber mehr als ein Fischbudenverzeichnis und hat einen durchaus ernsten Hintergrund. So machte Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer, deutlich: „Die Fischerei ist kein einfacher Beruf. Im Spannungsfeld zwischen Artenschutz und Einkommenssicherung sind nicht nur die Dorsch- und Heringsfischer betroffen.“ Niedrige Krabbenpreise, gekürzte Quoten für die „Brotfische“ der Ostseefischer bedeuteten „stürmische Zeiten für die Fischerei“.

„Ressourcenschutz geht niemals ohne Verzicht, allerdings gibt es auch keine universelle Lösung“, so Volquardsen, „wir alle werden verzichten müssen, aber wir werden Lösungen finden. Wir fischen.“ Durch die neue Dachmarke entstehe ein neues Netzwerk mit dem alle Fischereisparten, über bestehende Unterschiede hinweg, eine gemeinsame Stimme bekommen. Denn die Kommunikation, sowohl miteinander als auch nach außen, sei in der Vergangenheit ein Problem gewesen. Mit dem neuen Internetportal werden nun heimische Verbraucher, aber auch Touristen über das regionale Fischangebot informiert, um die Nachfrage gezielt auf Produkte aus Schleswig-Holstein zu lenken.

Jan Philipp Albrecht machte die große Bedeutung des Portals für das nördlichste Bundesland deutlich. „Die Fischerei in Schleswig-Holstein ist enorm vielseitig – von Muschelfischern über die Krabben- und Binnenfischerei bis hin zu den Angeltouristen“, so der Minister, „und doch wissen viele Menschen zwischen den Meeren bedauerlicherweise wenig darüber, wie ein Fischer eigentlich arbeitet oder welcher Fisch wann Saison hat.“ Kompetente und gleichzeitig unterhaltsame Antworten liefere ab sofort das neue Portal. Zugleich gehe es darum, der Fischerei ihren Platz zu verschaffen. „Man muss sichtbar machen, was dahinter steht.“

Neben den Verbrauchern soll sich „Wir fischen.SH“ auch an Medien und potenzielle Bewerber für einen Beruf in der Fischerei wenden. Tanja Knutzen, Auszubildende im elterlichen Betrieb, der Fischzucht Knutzen in Hohenlockstedt, befürwortet die Dachmarke: „Die Vielfalt der Fischerei als geschlossener Begriff wird an die Bevölkerung herangebracht, vor allem auch an junge Menschen“, sagt die 21-Jährige. Einen Beruf in der Fischerei kann sie empfehlen: „Es geht darum zu wissen, wo das Essen herkommt – aus der Natur. Wenn man ein Lebewesen essen will, gehört das Schlachten dazu. Bis dahin soll es aber gut gelebt haben.“

Einigkeit bei allen Beteiligten herrschte darüber, dass Schleswig-Holstein und die Fischerei untrennbar verbunden sind. Über den Fischfang hinaus mache die Fischerei das Bundesland attraktiver und habe nun eine attraktive Präsenz im Internet.

> www.wir-fischen.sh