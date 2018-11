Vielfältige Kreationen

von Helma Piper

22. November 2018, 14:48 Uhr

Schmuckdesignerin Birgit Sass lädt am Sonntag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr, zu ihrer Atelierausstellung ein. Die Besucher erhalten Einblick in die Arbeitsweise der Künstlerin, und sie präsentiert ihre neuesten Kreationen. Diese sind aus edlen Materialien handgefertigt und zeigen eine Vielfalt an Formen, Strukturen und Farben. Gold oder Silber wird eingeschmolzen, geschmiedet, verformt und wieder bis zum Schmelzpunkt erhitzt bis außergewöhnliche Strukturen entstehen. „Ein großer Teil Zufall ist bei meiner Arbeitsweise im Spiel, das macht es für mich so spannend, denn nie entstehen gleiche Strukturen. Immer wieder stehe ich vor der Herausforderung, diese in einem einzigartigen Schmuckstück optimal zur Geltung zu bringen. Mal passen sie am besten zu einem Ring, mal zu einem Kettenanhänger oder Ohrringen“, so die Designerin.“

>Hohenlieth-Strijord 7, Holtsee, 0 43 51 / 464 62,

info@bs-schmuck.de,

www.bs-schmuck.de