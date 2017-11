Lesung : Viele Fragen zu den Freimaurern

vergrößern 1 von 2 Foto: Henze 1 von 2

von Sabine Sopha

erstellt am 19.Nov.2017 | 12:27 Uhr

Brüderlichkeit haben sich die Freimaurer auf die Fahnen geschrieben. Auch Toleranz und Humanität gehören zu ihren Idealen. „Sie verpflichten sich zur Einhaltung von ehernen Grundsätzen.“ Mit Jens Rusch konnten Lesungsgäste am Donnerstagabend im sh:z-Druckzentrum einen Kenner der Materie befragen. Der Maler aus Brunsbüttel gehört der Hamburger Loge „Roland“ an und ist Ehrenmitglied der Frankfurter Loge „Lessing“. Während Rusch Fragen beantwortete, hielt sich Hannes Nygaard zurück, denn „so eine Gelegenheit bekommen Sie nicht wieder“. Der Grund: Die Freimaurer halten sich meist bedeckt und geben kaum Informationen über ihre Bräuche und Angelegenheiten nach draußen – das müssen auch die Ermittler „Im Schatten der Loge“ erfahren.

Der Autor von Nordstrand hat den Krimi gemeinsam mit Jens Rusch geschrieben und mit dieser Kooperation Neuland betreten. Bei der Lesung auf Einladung der Landeszeitung lasen die beiden aber ganz routiniert wechselseitig Passagen aus dem Roman. Auf diese Weise erhielt der Vortrag eine besondere Dynamik, ab und zu ergänzt durch Gesten oder schauspielerische Einlagen – sehr zum Vergnügen der Gäste, die mucksmäuschenstill lauschten und sich bei entsprechenden Textpassagen hörbar amüsierten.

Detaillierte Beschreibungen der Örtlichkeiten und zahlreiche Dialoge zeichnen die Krimis von Hannes Nygaard aus, der zu den bekanntesten Autoren dieses Genres in Schleswig-Holstein zählt, wenn nicht sogar der bekannteste „Kriminalist“ ist. Im vollbesetzten Kinosaal des Druckzentrums sorgten Nygaard und Rusch für ein Kopfkino, das auf Föhr seinen Anfang nahm: Hier wird eine Leiche entdeckt, die kopfüber an einer Seebrücke hängt. Es handelt sich um Ulrich von Herzberg, Richter einer Zivilkammer am Landgericht Itzehoe – und Freimaurer. Die ermittelnden Personen Große Jäger aus Husum und Lüder Lüders aus Kiel sind Nygaard-Fans wohl bekannt. Die besondere Note erhalten ihre Ermittlungen durch das Milieu, in dem sie sich bewegen und zu dem die Zuhörer am Ende auch noch zahlreiche Fragen hatten.

Wie immer bei seinen Lesungen sorgte Hannes Nygaard am Ende für einen „Cliffhanger“, einen offenen Ausgang, und verriet nichts über den Mörder. Schließlich soll das Buch noch verkauft werden. Die Schlange am Büchertisch der Coburg’schen Buchhandlung war entsprechend lang, die Autoren signierten eifrig. Eigentlich hätte Hannes Nygaard gerne die neueste Ausgabe seiner Heimatzeitung – die „Husumer Nachrichten“ – mit nach Hause genommen, wie er Landeszeitungs-Redaktionsleiter Dirk Jennert verriet. Doch die war beim Ende der zweieinhalbstündigen Lesung noch nicht gedruckt.