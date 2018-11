Fussball : Viel Kampf, wenig Inspiration

In der Fußball-Landesliga Schleswig trennten sich der Osterrönfelder TSV und der TuS Jevenstedt im Derby mit einem leistungsgerechten 0:0.

von shz.de

18. November 2018, 19:46 Uhr

Das Derby in der Fußball-Landesliga Schleswig zwischen dem Osterrönfelder TSV und dem TuS Jevenstedt blieb ohne Sieger. Beide Teams trennten sich nach intensiven, aber an Höhepunkten armen 90 Minuten mit 0:0. Ebenfalls unentschieden endete die Begegnung des MTSV Hohenwestedt beim VfR Horst (2:2). Der Büdelsdorfer TSV wäre sicherlich mit solch einem Ergebnis gegen den Eckernförder SV zufrieden gewesen, doch auch gegen den Kreisrivalen konnte das Team von Trainer Henning Hardt den Heimfluch nicht besiegen und verlor mit 0:3. Es war bereits die fünfte Heimniederlage in Folge.

Osterrönfelder TSV – TuS Jevenstedt 0:0

Kampf war Trumpf am Osterrönfelder Bahndamm, intensive Duelle zwischen den Strafräumen prägten das Geschehen. „Ein typisches Derby eben. Die beiden Mannschaften kennen sich zu gut. Es war ja zu erwarten, dass ein Spiel mit wenig Torchancen herauskommt“, meinte Jevenstedts Trainer Michael Rohwedder. Lediglich zwei halbwegs gute Möglichkeiten pro Halbzeit hatten die Kontrahenten zu verzeichnen. Vor der Pause scheiterte Osterrönfelds Dennis Schnepel mit einem Schuss aus 16 Metern am gut reagierenden Malte Tischer im TuS-Tor (13.), auf der Gegenseite zielte Mirko Mrosek aus der Nahdistanz zu ungenau, sein Schuss trudelte am OTSV-Tor vorbei (40.). Im Durchgang 2 verhinderte Max Lehmann einen Treffer der Gäste, als er sich in einen Schuss von Jevenstedts Torjäger Lucas Seefeldt warf (55.), bei der besten Gelegenheit für die Gastgeber zögerte Mustafa Korkmaz zu lange, so dass ihm letztlich der Ball versprang (68.). Ansonsten fehlten beiden Kontrahenten inspirierende Ideen, um zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. „Dann muss man sich eben auch mal mit einem Punkt zufrieden geben“, sagte Rohwedder. Und auch OTSV-Trainer Olaf Lehmann konnte sich mit dem Unentschieden anfreunden. „Alle haben sich voll reingehauen, so wie es in einem Derby sein muss. Defensiv haben wir sehr wenig zugelassen. Offensiv ist uns nicht so viel gelungen, weil auch Jevenstedt sehr kompakt stand. Aber ich bin nicht unzufrieden. Immerhin haben wir einen Punkt gegen den Tabellenzweiten geholt.“

Osterrönfelder TSV: Dembowski – Rathjen, Sopha, A. Müller, Doose – Struck (88. Mosebach), M. Lehmann (90. Cavdar), S. Müller, Schnepel – Dogan (72. Kuklinski), Korkmaz.

TuS Jevenstedt: Tischer – Ma. Mrosek, N.-O. Lehmann, Lühder, Richter (32. Wicker) – Jo. Kaak, Gersteuer, Klug, Szalies (77. Ja. Kaak) – Mi. Mrosek, Seefeldt.

Schiedsrichter: Hahn (SC Kellenhusen).

Zuschauer: 450.

Büdelsdorfer TSV – Eckernförder SV 0:3 (0:1)

„Ich kann meiner Mannschaft nicht einmal die Bereitschaft absprechen, aber wir finden derzeit einfach keine spielerischen Lösungen“, verwies BTSV-Coach Henning Hardt nach dem Abpfiff auf die Tatsache, dass sich sein Team in 90 Minuten lediglich eine einzige klare Torchance durch Mattes Hardt erarbeiten konnte (80.). Zu diesem Zeitpunkt war die Partie beim Stand von 0:3 allerdings längst entschieden. Beide Mannschaften entwickelten vor dem Seitenwechsel wenig Zug zum Tor. Einzige Ausnahme: Nach einer Flanke von Franz-Philipp Tuchen nickte Ole Altendorf am langen Pfosten und aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (39.). „Die Chance, diese Hereingabe zu unterbinden, wäre durchaus vorhanden gewesen“, kritisierte Hardt das halbherzige Verteidigen seiner Abwehr. Auch nach Wiederbeginn sah man vom Gastgeber weiterhin nur wenig Erbauliches. „Zu viele Fehlpässe ließen keinen Spielfluss aufkommen“, so Hardt, der von Glück sprach, als Mats Henke sich gegen Lars Puphal zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, der Unparteiische diese Aktion jedoch nicht mit der Roten Karte ahndete. Die Gäste erwiesen sich insgesamt als die klar effektivere Mannschaft, die durch Christopher Nommels (62.) und erneut Altendorf durch einen direkt verwandelten Freistoß bis zum Abpfiff auf 3:0 erhöhte.

Büdelsdorfer TSV: Schlotfeldt – Schröder, Jeß, R. Hardt, Müller – Ermeling, Jessen, Orlowski, Roller – Henke, M. Hardt.

Schiedsrichter: Stach (FC Tarp-Oeversee).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Altendorf (39.), 0:2 Nommels (62.), 0:3 Altendorf (70.).

VfR Horst – MTSV Hohenwestedt 2:2 (1:1)

In einem von viel Kampf, aber auch viel Krampf geprägten Spiel konnten die Hohenwestedter durch den späten Treffer durch Spielertrainer Sebastian Barth zumindest eine Niederlage beim Tabellenvorletzten in Horst abwenden, ließen aber jegliche Spielfreude und Offensivkraft der vergangenen Wochen vermissen. Das Spiel auf tiefem Geläuf war von vielen Zweikämpfen und Fehlern geprägt, so dass kaum eine Aktion zu Ende gespielt wurde. Folglich resultierte auch die Führung der Gastgeber aus einem Eigentor von Hendrik Schnoor (13.). Der Ausgleich durch Tjark Sievers indes war sehenswert, als er eine Kopfballablage von Marcel Pinkert aus 17 Metern unhaltbar im langen Eck versenkte (45.). Die zweite Hälfte verlief ähnlich: Beide Teams boten eine kämpferisch ansprechende Leistung, spielerische Momente blieben weiterhin Mangelware und so fiel die erneute Führung der Gastgeber durch einen direkt verwandelten Eckball (68.). Anschließend wurde der MTSV offensiver und kam in der Schlussphase doch noch zu Chancen. Eine davon nutzt Sebastian Barth zum nicht unverdienten Ausgleich. „Horst hat uns mit dem aggressiven Anlaufen und der körperlichen Robustheit nicht ins Spiel kommen lassen. Bei uns waren heute zu viele Unzulänglichkeiten im Spiel, die ein besseres Ergebnis verhinderten“, resümierte MTSV-Pressesprecher Thomas Ohrt.



MTSV Hohenwestedt: Mollenhauer – Breiholz, Pinkert, H. Gieseler, Schnoor – T. Sievers, Zauter (71. Barth), Scherbarth, Landt – Kochanski (46. C.Sievers), Rathje.

Schiedsrichter: Vogt (SV Preußen Reinfeld).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Schnoor (13., ET), 1:1 T. Sievers (45.), 2:1 Behrendt (68.), 2:2 Barth (82.).