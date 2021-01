Neues Programm : VHS Hohenwestedt setzt wegen Corona auf Kurse an der frischen Luft

Mehr als 100 Kurse sind geplant. Viele starten wegen der Pandemie erst im März oder April.

Hohenwestedt | Mit den mehr als 100 Kursen, die sie in ihrem ersten Programm unter eigener Regie präsentiert, will Hohenwestedts Volkshochschul-Chefin Ariane Häufle auch ein Zeichen der Zuversicht in Zeiten der Pandemie setzen. Das neue VHS-Programm nimmt die Herausfor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.