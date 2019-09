Handball : VfL Bad Schwartau zu stark für die B-Jungen der HSG Eider Harde

In der Handball-Oberliga der männlichen Jugend B unterlag die HSG Eider Harde dem VfL Bad Schwartau mit 20:25.

Avatar_shz von shz.de

24. September 2019, 15:56 Uhr

Rendsburg | Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage – das war die Bilanz der Rendsburger Teams in den Jugendhandball-Oberligen.

Weibliche Jugend A

HSG Eider Harde – SV Henstedt-Ulzburg 33:27 (11:13)

Das erste Heimspiel und gleich der erste Sieg – HSG-Trainer Robin Waldeck war zufrieden. „Die Mannschaft hat sich schon Druck gemacht und diesem mit Bravour standgehalten. Dieser Sieg war für den Kopf und das Selbstverständnis enorm wichtig.“ Da man den Gegner aus der Vorbereitung kannte und um die Wurfkraft aus dem Rückraum wusste, wurde Hannah Wulff konsequent in Manndeckung genommen, um den Spielfluss der Gäste zu stören. Waldeck: „Zu Anfang haben sie immer wieder Lösungen gefunden, doch unsere Abwehr stand immer sicherer und ermöglichte uns das Tempospiel.“ Das war auch bitter nötig, denn es hakte im Positionsangriff, sodass die Gäste bis zum 18:17 (40.) in Führung lagen. Doch in der Schlussphase drehte Eider Harde die Partie. Waldeck: „Da hat sich gezeigt, dass wir fitnesstechnisch besser waren und am Ende noch ein paar Körner nachlegen konnten.“



HSG Eider Harde: Ohm, Bruhn – Rasmussen (3), Dinter (1), Mentzer (10), Sporleder (4), Hintz (9), Steffen (2), Stolley, Milanovic, Rohwer (4).





Weibliche Jugend B

HSG Störtal Hummeln – HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 15:15 (7:8)

„Wie wir dieses Spiel heute nicht gewinnen konnten, weiß ich auch nicht“, rätselte Westerrönfelds Coach Christian Schäfer nach dem Abpfiff. „Wir haben sehr gut angefangen, führen nach 20 Minuten mit 8:2, nur um dann vollkommen einzubrechen.“ Besonders die schwache Chancenverwertung ärgerte den Gäste-Coach. „Es hat mich teilweise sprachlos gemacht, was wir liegen gelassen haben. Großes Lob muss aber an die Torhüterin von Störtal sowie an unsere Nele Löwe gehen, die beide wirklich überragend waren.“ Die Westerrönfelderinnen spielten sich auch in Hälfte 2 viele gute Möglichkeiten heraus, nutzten sie aber kaum. „Bei uns hat sich dann auch der Frust breitgemacht, da wir sogar noch um das Unentschieden zittern mussten. Ich hoffe, dass die Mannschaft daraus lernt und für die nächsten Aufgaben bereit ist“, so der Coach.



HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Löwe – Heider, Kahl (5), Rose (2/2), Hagemes, Bata, E. Traulsen (1), Baumann (2), Walter (2), Pfannschmidt, J. Traulsen (2), Epp (1).





Männliche Jugend B

HSG Eider Harde – VfL Bad Schwartau 20:25 (8:16)

Mit der Partie gegen den VfL ging der hammerharte Saisoneinstieg für Eider Harde in die nächste Runde. „Schwartau hat das ganz stark gemacht und verdient gewonnen,“ gestand HSG-Trainer Malte Böhrnsen nach der ersten Saisonniederlage ein. Die favorisierten Gäste zogen nach dem 12:8 (20.) bis zur 35. Minute vorentscheidend auf 21:10 davon. „Wir haben uns viel zu langsam in der Deckung bewegt und bis dahin insgesamt nicht gut gespielt“, konstatierte Böhrnsen. In der Schlussviertelstunde zeigten die Gastgeber dann endlich ihr wahres Leistungsvermögen und verkürzten den Rückstand bis zum Abpfiff auf fünf Tore. Böhrnsen: „Hier muss ich der Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wir haben uns zusammengerissen und die Fehlerquote minimiert. Das war wichtig. Sonst kann so ein Spiel auch ganz schnell in eine andere Richtung laufen und du kriegst dann eine richtige Packung.“

HSG Eider Harde: Hilgendorff, Paasch – Dumke (6/2), Petersen, Holm (1), Vomacka (2), Schatz (2), Heinemann, Bornhöft (4), Dau (3), Storm, Stäcker (1), Voß (1).