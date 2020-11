REndsburg : Verzögerungen bei der Zulassungsstelle sorgen für Frust bei Autohäusern

Die Kreisverwaltung zeigt sich von der Kritik überrascht.

10. November 2020, 09:08 Uhr

Die Automobilindustrie hat sich vom ersten Lockdown im Frühjahr zwar zunehmend erholt. Aber in den Autohäusern in der Region ist die Laune getrübt. Im Fokus steht dabei die Zulassungsbehörde des Kreises in Rendsburg. Mitarbeiter in den Autohäusern kritisieren, dass die Behörde die Kontaktaufnahme zu ihnen vermeide, wenn bei der Anmeldung eines Autos fehlerhafte Daten vorliegen. Die Folge: Die Pkw-Zulassungen verzögern sich.

Eine genaue Quote konnte die Mitarbeiterin eines Autohauses in Rendsburg nicht nennen. Es gehe um etwa zehn bis 15 Prozent aller Fälle. Die Rufnummer des Autohauses werde zwar stets angegeben, sodass „der jeweilige Sachbearbeiter uns schnellstmöglich anrufen kann. Aber das geschieht eher selten.“ Meistens bekomme sie am Folgetag die Rückmeldungen, dass falsche Angaben gemacht worden sind.

Die häufigste Fehlerquelle sind die Käufer der Autos selbst. Sie geben irrtümlich falsche Bankkontodaten oder eVB-Nummern (Nachweis, dass ein Haftpflichtversicherungsschutz für ein Pkw besteht) an. Wegen der Corona-Pandemie besteht für Autohändler und Zulassungsdienstleister in Rendsburg und Umgebung seit August ausschließlich die Möglichkeit, die Anmeldedokumente täglich zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr abzugeben. Vorher waren Vertreter der Autohäuser und Serviceanbieter direkt vor Ort und erhielten sofort eine Rückmeldung.

Bei einem Fehler konnten die Kunden schnell informiert und die Angaben korrigiert werden, sodass die Fahrzeugpapiere noch am selben Tag ausgestellt wurden. Die Autohäuser wünschen sich im Falle des Falles „einen Rückruf , der zu einer schnelleren Bearbeitung des Falls führt“. Dann hätte die Zulassungsbehörde die Papiere schnellstmöglich wieder auf dem Tisch.

Ein ähnliche Sichtweise schildert ein Mitarbeiter des Zulassungsservices eines Autohauses im Kreisgebiet. „Es ist abhängig vom Sachbearbeiter, aber in der Regel werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt und können dann natürlich nicht mehr reagieren.“ Er müsse zwar davon ausgehen, dass die Angaben des Kunden richtig seien, dennoch hadert er: „ Es gibt Tage, da gehen alle Anträge durch, manchmal klappt allerdings auch nur die Hälfte der Vorgänge.“

Der Mitarbeiter eines weiteren Neuwagenhändlers gibt an: „Dieses Problem kennt jedes Autohaus im Rendsburger Raum. Da gibt es Verbesserungspotential.“ In Hohenwestedt kennt man solche Probleme allerdings nicht. Dort gab der Vertreter eines Autohauses an, dass „Fehler „eher selten auftreten“. Und auch in Eckernförde scheint es besser als in Rendsburg zu laufen. Auch hier heißt es aus einem Autohaus, dass alles reibungslos verläuft und „null Probleme“ mit dem Standort existieren.

Der Leitende Kreisverwaltungsdirektor Dr. Martin Kruse ist überrascht von der Kritik: „Mir sind diese Beschwerden bisher nicht zu Ohren gekommen“, sagt er. Man werde die Hinweise auf jeden Fall prüfen. Grundsätzlich, so Kruse, seien der Kreisverwaltung die Belange der Wirtschaft sehr wichtig. Er wies darauf hin, dass auf der Homepage der Kreisverwaltung detailliert aufgeführt ist, welche Daten und Papiere für eine Kfz-Zulassung erforderlich sind.