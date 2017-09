Hallo-Partner-Tag : Verrückte Spiele mit Spaßfaktor

vergrößern 1 von 5 Foto: Kühl 1 von 5









Die 400 Kilometer weite Anreise zur Festwoche ihrer Partnergemeinde Hohenwestedt hat sich für eine 18-köpfige Delegation aus Müncheberg definitiv gelohnt. Nach sieben Jahren Abstinenz mischten die Brandenburger wieder einmal bei den Hallo-Partner-Spielen der Hohenwestedt-Woche mit – und räumten so richtig ab: Sie gewannen zum ersten Mal die Gesamtwertung und den Hallo-Partner-Pokal, triumphierten in ihren NVA-Uniformen in der Kostüm-Sonderwertung und nahmen darüber hinaus die Trophäe für den zweitschönsten Joker mit nach Hause.

Die zweite Gemeinde, die bei der Siegerehrung jubeln konnte, war Lütjenwestedt (siehe Gesamtergebnisse). Mit einem Sonderlob bedachte Bürgermeister Holger Bütecke beim Rathaus-Empfang am Sonnabendmorgen das Engagement des Hallo-Partner-Teams, denn es hat sich auch in diesem Jahr wieder neue Wettkampfdisziplinen für das „Spiel ohne Grenzen ausgedacht.

„Die Umlandgemeinden treten bei den Hallo-Partner-Spielen gegeneinander an und kämpfen um die Siegertrophäe“, vermerkte der stellvertretende IHK-Präsident Tillmann Schütt in seiner Eröffnungsansprache, „außerdem bauen die Gemeinden liebevoll dekorierte Stände auf.“ Um 10.10 Uhr erklärte der IHK-Vize den Hallo-Partner-Tag für eröffnet – was die Hohenwestedter Gildebrüder mit drei Salutschüssen aus ihrer Kanone „Adelheid“ nachdrücklich unterstrichen.

Bei der Joker-Parade zum Auftakt des Festtags bekamen Jury und Zuschauer wieder allerhand geboten – unter anderem eine ausgewachsene Hexen-Gang aus Lütjenwestedt, den „alten Fritz“ aus Müncheberg, Einhörner aus Poyenberg, „Flower Power“-Blumenkinder aus Grauel, eine Dschungelkönigin samt Gefolge aus Osterstedt, „Heidi“ & Co. aus Nindorf und eine weitere „Heidi“ (allein, aber dafür mit Ziege) aus Aukrug.

Das Kinderspiel, bei dem diesmal mit einer Schaumstoff-Wasserpistole Tischtennisbälle von „gut 2“-Quellwasserflaschen geschossen werden mussten, wurde wie gewohnt extra gewertet. Schon kurz nach 12 Uhr war Siegerehrung: Die Goldmedaillen holten sich die Kinder aus Tappendorf, Silber ging nach Nienborstel, Bronze nach Silzen.

Für 23 Dorfmannschaften begann um 11.15 Uhr ein Spiele-Sechskampf der besonderen Art. Unter anderem war beim Schießen Zielwasser gefragt, beim Hindernisparcours musste eine Matschbahn durchrobbt werden und beim Wasserspiel hingen die Spieler an einem Trapez und mussten mit Bällen eine mit verschiedenen Punktzahlen versehene Zielscheibe treffen. Um 20 Uhr war Siegerehrung und es zeigte sich, dass Tillmann Schütt von der IHK Recht hatte Der Hallo-Partner-Tag sei ein Paradebeispiel dafür, dass „nur eine gute Zusammenarbeit der Gemeinden zu einer Stärkung der Region und jeder einzelnen ihrer Gemeinde“ führe, hatte er erklärt.

In der Gesamtwertung triumphierte zum ersten Mal die Gemeinde Müncheberg (130 Punkte), die Remmels (128) und Reher (126) auf die Plätze 2 und 3 verwies. Die Müncheberger holten auch den Pokal für das schönste „Military Look“-Kostüm beim Hindernisparcours. Den Lütjenwestedtern gelang die Titelverteidigung in der Standwertung, auch den Pokal für den schönsten Joker holten die Hexen aus Lütjen-Hex-stedt.

von Hans-Jürgen Kühl

erstellt am 04.Sep.2017 | 12:29 Uhr