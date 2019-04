Büdelsdorf : Vermisster Rentner ist in Sicherheit

Die Polizei suchte heute nach einem 80-jährigen Büdelsdorfer. Er wurde lebend aufgefunden.

von Dirk Jennert

07. April 2019, 16:37 Uhr

Büdelsdorf | Seit Sonntag, 11.30 Uhr, wurde ein 80-jähriger Büdelsdorfer vermisst. Die Polizei fahndete öffentlich nach ihm. Am Abend teilte sie mit, dass der Bewohner eines Seniorenheims lebend in einer Kleingartenkolonie in Büdelsdorf angetroffen wurde. Vorsorglich wurde der Mann ärztlich betreut.

