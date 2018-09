Vermissten-Fall: Suche mit schwerem Gerät

von Helma Piper

18. September 2018, 18:35 Uhr

Kriminalpolizei, Spurensuche, mehrere Suchhunde, das Technische Hilfswerk, zwei Radlader (Foto) und ein Schaufelbagger: Gestern gab es einen Großeinsatz an der Bundesstraße 203 in Prinzenmoor. 60 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Obdachlosen Wolfgang Fürst aus Rendsburg nach einem Hinweis ein unwegsames und schwer zugängliches Gelände an der Straße. Ob verwertbare Spuren gefunden wurden, ist noch nicht bekannt.