Hanerau-Hademarschen : Verkaufsstart: Ansturm auf Tickets für „Immensee“ auf Gut Hanerau

450 Karten auf dem Sternenzauber-Markt des Hademarscher Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe verkauft.

von Helma Piper

01. Dezember 2019, 18:34 Uhr

Am 7. Mai 2020 ist Premiere auf Gut Hanerau: Das Schimmelreiter-Ensemble präsentiert eine Inszenierung von Theodor Storms „Immensee“. 50 Aufführungen sind geplant. Wie groß das Interesse an den Vorstellungen ist, zeigte der Ansturm auf die „Immensee“-Karten beim Sternenzauber-Markt. Erst nach anderthalb Stunden hatte sich die lange Schlange von Theaterfreunden vor dem Stand des Produktionsteams aufgelöst – und mehr als 450 Tickets waren verkauft.

„Immensee wird Hanerau – und Hanerau wird Immensee.“ Diese Ankündigung des Hamburger Autors, Regisseurs und Storm-Preisträger Frank Düwel läutet ein neues Kapitel des Storm-Theaters auf Gut Hanerau ein. Fast 7000 Besucher wurden bislang bei den insgesamt 49 stets ausverkauften Aufführungen des Schimmelreiter-Ensembles gezählt. In drei Etappen hatten die von Düwel angeleiteten Hobby-Schauspieler aus der Region zunächst Theodor Storms „Schimmelreiter“ auf die Bühne gebracht: „Haukes Jugend“ (2013), „Der junge Deichgraf“ (2014) sowie „Stolz und Abgrund“ (2015).

Nach Abschluss der „Schimmelreiter“-Trilogie war drei Jahre Pause, und dann legte das Ensemble mit der ebenso umjubelten Bühnenbearbeitung von Storms Novelle „John Riew“ (2018) nach.

Im Mai 2020 geht es weiter: mit der Premiere einer Theaterfassung von Storms berühmter Novelle „Immensee“. Die Inszenierung will die Figuren und Bilder von Storms Geschichte in der Landschaft von Gut Hanerau zu neuem Leben erwecken. Das Besondere an der Dramatisierung des „Immensee“-Stoffs besteht darin, dass sich das Publikum „beim Durchschreiten der Novelle erleben“ soll. Weil das Open-Air-Stück von Gästegruppen à 30 Personen „durchwandert“ wird, ist es möglich, pro Vorstellungstag nacheinander fünf Aufführungen anzubieten. Es gibt nach der Premiere zehn Theatertage auf Gut Hanerau (8.-10., 15.-17. und 21.-24. Mai) mit jeweils fünf Startzeiten (19, 19.20, 19.40, 20 und 20.20 Uhr). Karten kosten 29 Euro, ermäßigt 19 Euro.

Der Ansturm auf die „Immensee“-Tickets bescherte dem zweitägigen Sternenzauber-Markt des Hademarscher Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) am Sonnabend viele zusätzliche Besucher. Auch beim Anstehen in der langen Schlange vor dem „Immensee“-Kartenverkaufsstand konnte man sich an den Programmpunkten erfreuen, die derweil auf dem Marktplatz stattfanden: am Auftritt der „Gospel-Kids“, am Gastspiel von „Sternchen“ und weiteren Engeln auf Ponys sowie an den festlichen Klängen der „Weihnachtsmützen“ vom Feuerwehrmusikzug Hanerau-Hademarschen.

Die St. Vitus-Bürgerschützengilde verkaufte Glühwein und Rubbellose für eine geplante Spende an den örtlichen Jugendtreff, und der Kirchbauverein hatte Thermobecher, Keramikwaren, Kerzenhalter, Kartoffelpuffer und Kekse im Angebot, deren Verkaufserlös in die Anschaffung einer zweiten Glocke für die St. Severin-Kirche einfließen soll.