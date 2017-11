Obereiderhafen : Verkauf in Sicht

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 25.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Das seit zehn Jahren brach liegende Gelände am Obereiderhafen steht kurz vor dem Verkauf. Die Stadt Rendsburg und der künftige Eigentümer, Investor Stefan Blau, haben bei Verhandlungen am Donnerstag letzte Unklarheiten ausgeräumt. Das teilte Bauamtsleiter Frank Thomsen am Freitag auf Anfrage mit. Der Kaufvertrag sei „zu 95 Prozent ausverhandelt. Der Rest ist Handwerk.“ Im Januar soll der Vertrag dem Bauausschuss für eine Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung vorgelegt werden. Danach soll die Vereinbarung beurkundet werden. Der Kaufvertrag könne erst dann beurkundet, das heißt unterschrieben werden, wenn er zuvor von den Gremien beschlossen wurde, so Thomsen. Inhaltlich sei man sich mit Blau einig. Ausgearbeitet müssen jetzt nur noch die Anlagen zum Kaufvertrag, zum Beispiel Pläne des Hafenquartiers. Zum Preis schwieg Thomsen, er sei nicht öffentlich. Blau will an der Obereider unter anderem ein Hotel errichten lassen.