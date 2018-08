Vergessenes Oratorium erklingt neu

Wiederaufführung des Werks „Simon Petrus“

von Helma Piper

29. August 2018, 12:42 Uhr

Einer der beiden Namenspatrone der Hohenwestedter Peter-Pauls-Kirche wird am Sonntag, 23. September, mit einem ganz besonderen Oratorium geehrt. Ludwig Meinardus‘ Werk „Simon Petrus“ erlebt die erste Wiederaufführung nach der Premiere im Jahre 1857.

Kantor Norbert Klose hörte vor 40 Jahren zum ersten Mal Klänge des romantischen Komponisten Ludwig Meinardus (1827 bis 1896). Als er nach dem Abitur als Taxifahrer in Husum jobbte, habe er einmal „während einer Nachtschicht ein außergewöhnlich schönes Oratorium im Radio gehört, das ich noch nicht kannte“, schreibt Klose im Beiheft zur CD des Oratoriums „König Salomo“: „Der Titel des Werks ‚Luther in Worms‘ wurde am Ende der Sendung genannt, und der Name des Komponisten – Ludwig Meinardus – hatte sich von diesem Zeitpunkt an in meine Erinnerung eingebrannt.“

30 Jahre später hatte Klose seine nächste Begegnung mit Meinardus. Bei einem Besuch der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin „sprang mir ein Eintrag im Katalog ins Auge.“ Der Kantor entdeckt die Noten des Meinardus-Oratoriums „König Salomo“ (1862/63) – und ist total begeistert. „Beim Studium der Partitur gingen mir die ‚inneren Ohren‘ über: So viel Klangintensität, Farbenreichtum, packende Dramatik, schwelgende Melodik und teilweise kühne Harmonik – vieles erinnerte mich an den ‚Elias‘ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, und doch war so viel Eigenständiges in dieser Komposition, dass man Meinardus Unrecht täte, würde man behaupten, er hätte sein großes Vorbild schlicht kopiert.“

Bei der Suche nach einem Kooperationspartner für die Aufführung wandte sich der Peter-Pauls-Kantor Klose an den Kantor der bis auf ein „s“ namensgleichen Peter-Paul-Kirche in Bad Oldesloe, Henning Münther. „König Salomo“ erlebte 2010 umjubelte Revivals in Hohenwestedt und Bad Oldesloe.

„Nach den Konzerten von 2010 war es für mich und meinen Kollegen Münther beschlossene Sache, dass wir auch das Meinardus-Oratorium aufführen wollten, das von unserem gemeinsamen Kirchen-Namenspatron Petrus handelt“, erzählt Klose. Nachdem er recherchiert hatte, wo die Partitur des 1857 uraufgeführten „Simon Petrus“ zu finden sein könnte, stattete Klose im Herbst 2016 der Universitätsbibliothek in Göttingen einen Besuch ab. Wo er die 450-seitige Original-Partitur auch fand und kopieren durfte. Was folgte, war eine Mammutarbeit, die Klose von „König Salomo“ her schon kannte: Jede Seite musste er am PC neu eingeben, um eine elektronische Fassung zu erhalten, aus der man dann alle nötigen Stimmen für die Aufführung extrahieren kann. Etwa 300 Arbeitsstunden hat der Wettersberger dafür investieren. Extraarbeit, die sich der Kantor aufhalst, weil er eine große Leidenschaft für ganz bestimmte Werke der Musikgeschichte hat: „unverdientermaßen vergessene Kompositionen mit einer gewissen Wertigkeit, die es verdient haben, wieder ausgegraben zu werden.“

Dass „Simon Petrus“ sehr viel „Wertigkeit“ zu bieten hat, steht für Klose fest. Der Kantor verweist unter anderem auf Bläser-Repetitionen à la Mendelssohn-Bartholdy sowie eine Vorwegnahme der Wagnerschen Leitmotiv-Technik. Für die inhaltliche Gliederung des Oratoriums hat Meinardus „sechs plakative Szenen aus dem Leben von Petrus“ (Klose) herangezogen. „Der Fischzug“, „Auf dem Wasser“, „Petri Bekenntnis“, „Die Verleugnung“, „Die Wiederberufung“ und „Am Pfingstfeste“ heißen die sechs Teile des Werks, das nun 161 Jahre nach der Premiere sein erstes Revival erlebt. Uraufführungen gab es zwei in Glogau und eine in Berlin. Wiederaufführungen gibt es zwei: eine in der Bad Oldesloer Peter-Paul-Kirche und eine in der Hohenwestedter Peter-Pauls-Kirche am 23. September (19 Uhr). Es wirken mit: die Kantorei Hohenwestedt, der Oldesloer Buxtehude-Chor, Cantica Neumünster, die Lübecker Sinfonietta sowie mehrere Solisten . Karten für das Konzert kosten zehn, 14 oder 18 Euro und sind ab sofort bei „Soll & Haben“ in der Wilhelmstraße in Hohenwestedt erhältlich. Restkarten an der Abendkasse.