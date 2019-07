Drei Anzeigen bei der Polizei : Vandalismus auf Fockbeker Friedhof

Niedergetretener Zaun, zerstörte Laternen, Schmierereien, verstopfte Sanitäranlagen: Kirche ließ öffentliche Toilette schließen.

Nach zahlreichen Vandalismus-Schäden auf dem Fockbeker Friedhof hat die evangelische Kirche die öffentliche Toilettenanlage im Kapellengebäude jetzt schließen lassen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurden zwischen Ende März und Mitte Mai drei Taten angezeigt: Am 26. März besprühten Unbekannte im Toilettenhaus die Wände mit Farbe. Am 15. Mai kamen weitere Schmierereien hinzu. An dem Tag wurde zudem ein Wasserhahn außerhalb des Gebäudes beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro. Konkrete Hinweise auf Täter gebe es nicht. Friedhofsverwalter Martin Eckhoff berichtete, dass der Wasserhahn im Toilettenraum dreimal so stark beschädigt wurde, dass er ausgetauscht werden musste. Ein Heizlüfter brach auseinander. Einmal erwischte er Jungen, als sie das Waschbecken mit Papier füllten, und ließ sie es wieder wegräumen. Auch die Toilette wurde verstopft. Der Zaun zum Schulhof der Bergschule wurde niedergetreten. Wie die Kirche mitteilte, wurden zudem Blumen von Gräbern gerissen und Laternen zerstört. Eckhoff: „Das scheint ein Treffpunkt Jugendlicher geworden zu sein.“