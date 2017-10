Landgericht Kiel : Urteil: Vier Jahre Haft für Mordversuch an Schwiegermutter

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 13:20 Uhr

Kiel | Für den Versuch, seine 81-jährige Schwiegermutter in einem Kieler Pflegeheim umzubringen, muss ein 58-jähriger Mann vier Jahre in Haft. Das Kieler Landgericht sprach den Angeklagten am Mittwoch des versuchten Mordes schuldig. Laut Anklage soll der Mann seiner wehrlosen Schwiegermutter mit den Worten „Du lebst schon lange genug, Du musst jetzt sterben“ eine Plastiktüte ins Gesicht gedrückt haben, um sie zu ersticken. Die Frau überlebte dank eines glücklichen Umstands. Sie wurde bewusstlos. Ihr Schwiegersohn ging, weil er dachte, sie sei tot.

Die Staatsanwältin hatte sechs Jahre Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gefordert. Die Verteidigung ging nur von Körperverletzung aus und stellte das Strafmaß ins Ermessen des Gerichts.

Der zweifache Familienvater aus gesicherten und geordneten Verhältnissen wurde noch am späten Abend des Tattages festgenommen. Der gelernte Finanzbuchhalter und Gründer einer kleinen IT-Firma sitzt seither in Untersuchungshaft.