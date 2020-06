Viel Sonne : Urlauber aus Schenefeld genießen die Pfingstage am NOK in Rendsburg

Auf dem Programm der Famillie Frick stehen die Altstadt, die Eisenbahnhochbrücke und natürlich der Fußgängertunnel.

von Dana Frohbös

01. Juni 2020, 14:54 Uhr

Rendsburg | Am letzten Tag des langen Wochenendes um Pfingsten stimmte einfach alles: ein bisschen Wind, viel Sonne und kein Regen. Eine fünfköpfige Familie aus Schenefeld an der Grenze zu Hamburg wusste das zu nutzen und verbrachte ein paar Tage in Rendsburg. Die Altstadt und die Eisenbahnhochbrücke standen auf dem Programm. Der Kanal wurde im doch recht kühlen Fußgängertunnel unterquert. Und so waren Jonathan (4), Antonia (37), Adrian (8), Julia (6) und Stefan Frick (39) froh, dass sie auf der Nordseite von der Sonne aufgewärmt wurden.