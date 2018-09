Handball : Unterschiedliche Rollen

In der Handball-Oberliga der Männer fährt die HSG Eider Harde als Außenseiter nach Hamburg, die HSG Schülp/Westerrönfeld/RD als Favorit.

von shz.de

20. September 2018, 18:36 Uhr

Nach dem ersten Saisonsieg in eigener Halle wollen die Oberliga-Handballer der HSG Eider Harde nun auch auswärts punkten. Bei der SG Hamburg-Nord sieht Trainer Matthias Hinrichsen seine Mannschaft jedoch als Außenseiter. Als Favorit reist hingegen die bislang noch verlustpunktfreie HSG Schülp/Westerrönfeld/RD zum Aufsteiger AMTV Hamburg (beide Spiele Sonnabend, 18 Uhr).

SG Hamburg-Nord – HSG Eider Harde (Sbd., 18 Uhr)

„Grundsätzlich sind wir als Aufsteiger auswärts immer in der Außenseiterrolle. Auf der anderen Seite sind wir aber auch gut genug, jede Mannschaft in der Oberliga zu schlagen“, lautet die Einschätzung von Matthias Hinrichsen. Der HSG-Trainer hofft auf einen ruhigeren Spielverlauf als zuletzt gegen Esingen. Die Partie glich aufgrund zahlreicher Unterbrechungen und Zeitstrafen über weite Strecken eher einer holprigen Achterbahnfahrt als einem ansehnlichen Handball-Spiel. Die HSG reist mit voller Kapelle nach Hamburg. Abgesehen von den Langzeitverletzten Jannek Brown und Bjarne Claußen sind alle an Bord. Ein anderer Claußen ist dafür mit dabei. Kreisläufer Max Claußen ist prima in die Saison gestartet, erzielte gegen Esingen fünf Tore. Der 21-Jährige gilt als einer der Musterschüler Hinrichsens. Er hat innerhalb des vergangenen Jahres wohl den größten Sprung nach vorne gemacht, ist dank „Muckibude“ auch optisch zu einer echten Kante geworden. Vor der Saison 2017/18 gehörte er noch nicht zur festen Besetzung der „Ersten“, hat sich seitdem aber zum Stammspieler gemausert – hinten wie vorne. „Max ist extrem ehrgeizig, macht sich auch außerhalb der Halle Gedanken über den Handball. Es macht Spaß, ihn zu trainieren“, schwärmt Hinrichsen. Gegen Hamburg-Nord wird er aber nicht nur Claußen, sondern wahrscheinlich seinen gesamten Kader benötigen, um die zwei Punkte mitnehmen zu können.

> Fans können im Mannschaftsbus mitfahren. Kurzfristige Anmeldungen per WhatsApp an 0172-1711998.



AMTV Hamburg – HSG Schülp/W’Feld/RD (Sbd., 18 Uhr)

Mit zwei Siegen in zwei Spielen ist die HSG Schülp/Westerrönfeld/RD optimal in die Saison gestartet. Beim Aufsteiger AMTV Hamburg soll nun der dritte Sieg her. Die Mannschaft von Trainer André Lohrbach reist als Favorit nach Rahlstedt, auch wenn der Coach selbst von einer schwierigen Aufgabe spricht: „Wir erwarten einen jungen, sehr motivierten und kämpferisch starken Gegner, der uns alles abverlangen wird.“ Von Kanonenfutter könne keine Rede sein. Das haben auch die bisherigen Ergebnisse der vom ehemaligen Weltklasse-Torwart Goran Stojanovic trainierten Hamburger gezeigt, die gegen Herzhorn gewinnen konnten und in Ellerbek nur haarscharf an einem Auswärtserfolg vorbeischrammten. Viel wird laut Lohrbach davon abhängen, inwiefern sein Team bereit ist, den Kampf anzunehmen. „Die AMTV-Spieler werden den eigenen Zuschauern zeigen wollen, dass sie zurecht in dieser Saison in der Oberliga spielen. Wenn wir die richtige Einstellung an den Tag legen, haben wir aber gute Siegchancen“, so Lohrbach. In der Abwehr soll wie immer der Grundstein für das schnelle Westerrönfelder Gegenstoß-Spiel gelegt werden. Personell hat der Trainer keine großen Sorgen. Zwar fällt nach wie vor Keeper David Meurer mit Knieproblemen aus, für ihn ist aber Freddy Klapdor wieder mit von der Partie.



> Fans können im Mannschaftsbus mitfahren. Abfahrt ist am Sonnabend um 14.30 Uhr an der Westerrönfelder Sporthalle.