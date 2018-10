Unternehmer loben „offene Türen“

Neuer Vorstand des Kropper Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe / Dank für die Unterstützung der Gemeinde

von Helma Piper

23. Oktober 2018, 12:38 Uhr

Nach über 30 Jahren Vorstandsarbeit im Kropper Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) war für Kassenwart Adolf Deeke Schluss: In der Jahresversammlung im Wikingerhof gab er sein Amt an Ralf Dorn ab. Der erste Vorsitzende Carsten Saß dankte ihm für sein Engagement – doch ehe Wehmut aufkommen konnte, wurde Deeke als Beisitzer zurück in den Vorstand gewählt. Dies war Voraussetzung dafür, dass er neben Saß Geschäftsführer vom Regionalmarketing Kropp-Stapelholm bleiben konnte. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagte er, machte aber deutlich, einen Nachfolger zu suchen.

Bei den weiteren Wahlen löste Ingo Paulsen den zweiten Vorsitzenden Werner Seeling ab. Nach zehn Jahren sei es Zeit, „das Amt in jüngere Hände zu geben“, kommentierte Seeling, der fortan im Ausschuss aktiv sein wird. Diesem gehören zudem Bernd Kern, Karsten Petersen, Matthias Schäfer, Meike Bahrenfuß, Beate Bandholz und Ariane Will an. Letztere wurde als Vertreterin des erkrankten Fritz Benz zur kommissarischen Schriftführerin gewählt. Mit Maike Hinrichsen stellte sich die neue Koordinatorin im Regionalmarketing vor.

In seinem Grußwort unterstrich Bürgermeister Stefan Ploog die positive Entwicklung der Gemeinde, die von 4000 Einwohnern 1970 auf nun 6619 angewachsen sei und knapp 1000 Gewerbebetriebe zähle. Am wichtigsten sei ihm die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze: „Davon haben wir 2524.“ Es würden mehr Menschen nach Kropp pendeln als hinaus, ergänzte Ploog.

Er berichtete über das geplante Baugebiet an der Kaserne mit „ungefähr 37 Grundstücken“. Auch hinsichtlich neuer Gewerbeflächen sei man in guten Gesprächen, so der Bürgermeister. Beim Thema Städtebauförderung, das auf die Aufwertung des Ortskerns abzielt, wandte er sich an die 115 HHG-Mitglieder: „Wir brauchen Ihre Expertise als Gewerbetreibende.“ Die Voruntersuchungen liefen, ein Einzelhandelsgutachten sei ausgeschrieben, fuhr er fort.

Carsten Saß bedankte sich bei der Gemeinde für die Unterstützung: „Ich kenne keine Kommune in der Umgebung, die so offene Türen hat.“ Würde es die kostenlose Hilfe des Bauhofes nicht geben, „wäre das der Tod aller unserer Veranstaltungen“, betonte er.

Davon stehen dieses Jahr noch einige an: Am Mittwoch, 14. November, um 19.30 Uhr finden im Autohaus Thomsen die „Kropper Herbstgespräche“ zum Thema „Ärztemangel auf dem Land“ statt. Vom 30. November bis 22. Dezember gibt es weihnachtlichen Budenzauber rund um den Springbrunnen am Markt. Am Donnerstag, 6. Dezember, kommt von 16 bis 18 Uhr der Nikolaus, beim Eisstockschießen am Sonnabend, 15. Dezember, können 32 Mannschaften teilnehmen – eine Verdoppelung gegenüber der Premiere im Vorjahr. Im Sommer 2019 soll erneut ein Open-Air-Kino organisiert werden. Zudem kündigte Saß an, in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit „nochmal alles daran zu setzen, eine Messe aufzuziehen.“