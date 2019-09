Büdelsdorf : Unternehmer fordern besseren Schulunterricht und vermissen Herderschule sowie Hela bei Berufsinformationsbörse

Unternehmensverband Mittelholstein empfing knapp 200 geladene Gäste zur 29. „Begegnung im September“.

Der Unterricht an Schulen muss nach Ansicht des Unternehmensverbands Mittelholstein (UVM) besser werden. „Sechs bis neun Prozent Schüler, die ohne Bildungsabschluss die Schule verlassen, sind immer noch zu viele“, sagte Geschäftsführer Michael Thomas Fröhlich am Montagabend während der 29. „Begegnung im September“. Der UVM empfing knapp 200 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Bundeswehr, Kirchen und Medien in der ACO Thormannhalle, darunter Bildungsministerin Karin Prien (CDU) als Gastrednerin.

Für uns steht im Vordergrund die Verbesserung der Qualität. Jens van der Walle, Vorsitzender des Unternehmensverbands Mittelholstein

UVM-Vorsitzender Jens van der Walle sagte: „Der Unternehmensverband ist davon überzeugt, dass nur ein hochwertiges und effizientes Bildungssystem Wirtschaftswachstum, Fortschritt und soziale Sicherheit garantieren kann.“ Die Debatte, ob Bildung weiterhin in die Länderhoheit gehöre, sei fruchtlos. Für die Wirtschaft seien allein verlässliche Rahmenbedingungen wichtig. Aus Rücksicht auf den Schulfrieden sollte das Bildungssystem daher „nur in homöopathischen Dosen“ verändert werden. „Für uns steht im Vordergrund die Verbesserung der Qualität.“

Viele Menschen habe ein Unbehagen mit einem Bildungsbegriff, der nur der Ökonomie folgt. Karin Prien, Bildungsministerin

Die Wiedereinführung des Abiturs nach neun Jahren (G9) kritisierte er. Die Unternehmer hätten sich „als Alternative für ein schlechtes G8 ein besseres G8“ gewünscht. Prien entgegnete, dass die Umstellung zu einer Zufriedenheit an den Schulen geführt habe. „Viele Menschen habe ein Unbehagen mit einem Bildungsbegriff, der nur der Ökonomie folgt.“

Anspielungen auf Umbenennung des Schulfachs „Heimat-, Welt- und Sachkunde“ in „Sachunterricht“

Sowohl van der Walle als auch ACO-Chef Hans-Julius Ahlmann spielten darauf an, dass Prien das Schulfach „Heimat-, Welt- und Sachkunde“ zum Schuljahresbeginn in „Sachunterricht“ umbenannte. Ahlmann berichtete von „erleichtertem Applaus“, als bei der NordArt die Norddeutschen Realisten einen Preis erhalten hatten. „Ein Maler aus unserer Heimat hatte es unter die Sieger geschafft.“

Mir ist die Verbundenheit mit der regionalen Geografie, Kultur und Geschichte sehr wichtig. Karin Prien, Bildungsministerin

Van der Walle bemerkte, dass das Thema die Unternehmer kaum aufrege. Sie könnten sich freuen, dass der Begegnungsabend in der ACO Thormannhalle Heimat gefunden habe. Prien betonte, dass weitere 14 Bundesländer ebenfalls die Bezeichnung „Sachunterricht“ verwenden. „Mir ist die Verbundenheit mit der regionalen Geografie, Kultur und Geschichte sehr wichtig.“

Jeder, der sich anstrengt, kann zu Wohlstand kommen. Das muss in Schleswig-Holstein gelten und das gilt. Karin Prien, Bildungsministerin

Die Ministerin unterstrich die Bedeutung von Bildungsgerechtigkeit. „Jeder, der sich anstrengt, kann zu Wohlstand kommen. Das muss in Schleswig-Holstein gelten und das gilt.“ Mit diesem Ziel habe sie Änderungen etwa in den Grundschulen auf den Weg gebracht: Das Schreiben nach Gehör wird abgeschafft, Noten und Schulartempfehlungen werden wieder eingeführt.

Herderschule und Helene-Lange-Gymnasium müssen bald auch Berufsorientierung einführen

Van der Walle kritisierte die Herderschule und das Helene-Lange-Gymnasium, weil sie sich seit fast 20 Jahren nicht an der Berufsinformationsbörse des UVM beteiligten. Prien kündigte an, dass sie eine verpflichtende Berufsorientierung an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufen einführen will.