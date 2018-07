Mitgliederversammlung : Unternehmensverband begrüßt 500. Mitglied

Jens van der Walle als Vorstandschef bestätigt. Staatssekretär zu Gast.

von Rolf Ziehm

01. Juli 2018, 08:00 Uhr

Rendsburg | Der Unternehmensverband Mittelholstein (UVM) wird weiterhin von Jens van der Walle geführt. Die in Neumünster tagende Mitgliederversammlung bestätigte den Geschäftsführer der Büdelsdorfer Firma Werner Vollert Entsorgung als Vorstandsvorsitzenden und Ulf Michel aus Neumünster als seinen Stellvertreter. Zugleich wurde das Bordesholmer Bauunternehmen Rohrsanierung Jensen als 500. Mitgliedsunternehmen begrüßt. Unter dem Dach des Unternehmensverbandes Nord sind die Mittelholsteiner die stärkste regionale Interessenvertretung in Schleswig-Holstein.

Der Unternehmensverband werde auch in Zukunft das „Sprachrohr des Mittelstandes in Mittelholstein sein und als solches den Dialog mit Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit pflegen“, sagte Jens van der Walle. Die mittelständischen Unternehmen zeigten eine große Bereitschaft, Integration zu leisten, sagte er, mahnte aber auch: „Allein Willkommenskultur reicht nicht.“ Entscheidend sei die Sprachförderung. Eine weitere wichtige Säule sei die Integrationsbereitschaft der Geflüchteten. Van der Walle nannte hier explizit das „Prinzip des Förderns und Forderns“.

Eine gute Überleitung zu Staatssekretär Torsten Geerdts, der zum Thema „Integration als Gemeinschaftsaufgabe“ sprach: „Wer eine gute Bleibeperspektive hat, der wird bleiben. Und es werden auch Familien zusammengeführt werden müssen.“ Arbeit sei nach der Sprache ein wichtiger Schritt, damit Integration gelingen könne. Geerdts: „Wir brauchen mutige Unternehmer, die mutig vorangehen.“ Geerdts machte aber auch klar, dass es klarer Regeln bedarf. Viele kämen über das falsche System – nämlich per Asylantrag – nach Deutschland. Geerdts: „Wir brauchen eine geregelte Zuwanderung.“

Und: „Wer integrieren will, muss die Menschen, die nicht hier bleiben können, abschieben und rückführen.“ Das sei nötig, um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. Schleswig-Holstein setze auf eine freiwillige Rückkehr und plane mit Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern für 2020 eine gemeinsame Abschiebehaftanstalt in Glückstadt.

Wer keine Bleibeperspektive habe, bleibe in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Neumünster und Boostedt. In Boostedt sei 2024 Schluss, bekräftigte Geerdts und betonte: „Das haben wir fest zugesagt.“