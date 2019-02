Aukrug : Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

33-Jähriger verursacht Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

07. Februar 2019, 13:52 Uhr

Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstand Mittwoch, 6. Februar, gegen 21.20 Uhr bei einem Unfall in der Bargfelder Straße. Ein Zeuge meldete einen lauten Knall und beobachtete einen Mann, der von dem Unfallfahrzeug, einem Audi A4, fortging. Die kurz darauf erschienenen Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen 33-Jährigen in der Nähe Unfallstelle festnehmen. Der Zeuge erkannte den Mann als Fahrer wieder. Nach Feststellung der Polizei befuhr der Audi-Fahrer die Bargfelder Straße in Richtung Ortsmitte und prallte gegen einen geparkten VW Polo, den er auf einen VW Golf schob. In der Folge beschädigte der Audi auch noch einen Grundstückszauns und einen weiteren geparkten Wagen. Der Aufprall war so heftig, dass das rechte Vorderrad des Audis abriss. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem 33-Jährigen wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Der Audi musste abgeschleppt werden.