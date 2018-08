Rendsburg : Unfallflucht in der Schleife

Eine Schülerin ist am Montagabend von einem Auto angefahren worden. Nach dem Fahrer wird jetzt gefahndet.

von hof

28. August 2018, 11:49 Uhr

Die Polizei Rendsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls im Stadtteil Schleife. Am Montagabend gegen 17 Uhr fuhr eine zwölfjährige Schülerin mit ihrem Fahrrad auf der Nobiskrüger Allee, aus Richtung Waldorfschule kommend, in Richtung Edeka-Markt an der Lancasterstraße. An der dortigen Kreuzung (Augustenburger Straße) hielt sie kurz an und setzte ihren Weg fort, nachdem sie sich überzeugt hatte, dass die Kreuzung frei war. Beim Überqueren der Kreuzung kam aus der Lancasterstraße ein Auto. Mit diesem kam es zu einer Berührung, wobei das Bein der Schülerin zwischen Rad und Pkw geriet. Während die Zwölfjährige auf dem Gehweg anhielt, in der Erwartung, der Fahrer würde sie ansprechen, setzte dieser seinen Weg in die Augustenburger Straße fort, ohne sich zu kümmern. Die Schülerin wurde leicht verletzt. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben, Seat oder VW, weiß, mit RD-Kennzeichen. Der Fahrer wurde als als älterer Herr, grau- bis weißhaarig, mit faltigem Gesicht beschrieben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet zum einen den Fahrer und zum andern mögliche Zeugen, sich unter Tel. 04331/208-450 zu melden.