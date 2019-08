Rendsburg-Mastbrook : Unfallfahrer fuhr nach Wortwechsel einfach davon

Die Polizei Rendsburg bittet um Hinweise.

von Frank Höfer

16. August 2019, 10:53 Uhr

Rendsburg | Unerlaubt entfernte sich Donnerstag (15. August) der Fahrer eines schwarzen VW-Golf von der Unfallstelle in der Breslauer Straße in Rendsburg-Mastbrook. Der Fahrer (45) eines Mazda befuhr gegen 16.45 Uhr die Breslauer Straße in Richtung Rickert, als er in Höhe der Hausnummer 6 verkehrsbedingt halten musste. Das erkannte offenbar der nachfolgende Fahrer (männlich, etwa 20 bis 25 Jahre, Kinnbart, T-Shirt, schwarze Hose) zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr der junge Mann davon, ohne sich um den Sachschaden (etwa 500 Euro) zu kümmern. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04331/208-450.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?