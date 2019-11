Einbruch in Rendsburg : Unbekannte stehlen Tabakwaren aus Edeka-Markt

Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat in der Schleswiger Chaussee.

27. November 2019, 14:36 Uhr

Rendsburg | Unbekannte hebelten in der Nacht zum Mittwoch, 27. November, ein Fenster zum Edeka-Markt in der Schleswiger Chaussee auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Nach ersten Feststellungen erfolgte der Einbruch zwischen 00.15 Uhr und 00.45 Uhr.

Gestohlen wurden Tabakwaren im Wert von mehr als tausend Euro. Die Kripo Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04331/208450.

