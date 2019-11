Einbruch in der Gustav-Falke-Strasse : Unbekannte stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus in Büdelsdorf

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zur relevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

20. November 2019, 16:27 Uhr

Büdelsdorf | Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 10.50 Uhr und 11.25 Uhr während kurzfristiger Abwesenheit der Eigentümer in ein Einfamilienhaus in der Büdelsdorfer Gustav-Falke-Straße eingebrochen. Nach Informationen der Polizei hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Räume.

Gestohlen wurden Schmuck und Sammlermünzen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Unbekannten aus Richtung der parallel verlaufenden Theodor-Storm-Straße zum Tatort gelangten und dazu vermutlich weitere Privatgrundstücke betraten. Die Kripo Rendsburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 04331 / 208450.