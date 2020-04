Zeugenaufruf : Unbekannte brechen in Büdelsdorf Transporter auf und stehlen Werkzeug

Ein Handwerker hatte das Firmenfahrzeug am Mittwochabend geparkt. In der Nacht auf Donnerstag wurde es aufgebrochen.

Büdelsdorf | Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Büdelsdorf einen Transporter aufgebrochen und Elektro- und Akku-Werkzeug gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte der Angestellte einer Handwerksfirma den grünen Wagen am Abend in der John-Brinckmann-Straße am Fahrbahnrand geparkt.

Wer kann Hinweise liefern?

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat in der John-Brinckmann-Straße ungewöhnliche Vorgänge beobachtet oder gehört? Hinweise an die Kripo Rendsburg unter Telefon 04331/2080 oder 110.

