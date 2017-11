Laufen : Ultra-Stark: Themm läuft 500. Marathon

vergrößern 1 von 2 Foto: Lühn 1 von 2

Im Beruf lässt der Zerspanungsmechaniker die Späne fliegen, in der Freizeit schwebt Thorsten Themm durch schöne Landschaften. Der 45-jährige Nortorfer ist ein leidenschaftlicher Ausdauerläufer und absolvierte beim Sechs-Stunden-Lauf des VfL Bokel seinen 500. Marathon.

Eine Marathonlänge wird als Lauf über 42,195 Kilometer ausgeschrieben. Damit hat Themm in seinem Sportlerleben laut Aufzeichnungen im 100-Marathon-Club Hamburg mehr als 21 000 Kilometer mit seinen Füßen zurückgelegt. „Es sind sicher mehr, anfangs habe ich die Läufe nicht protokolliert“, sagt Themm. Er ist ein Mann mit großer Ausdauer: „Am Tag danach bin ich ein bisschen müde.“ Ein kleiner Muskelkater durchzieht dann seinen athletischen Körper. Offenbar zeigt sich immer noch, dass der verstorbene tschechische Kultläufer Emil Zatopek mit seiner Einschätzung gar nicht einmal so falsch lag. „Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.“ Die läuferische Philosophie hat Themm scheinbar übernommen.

Die Monotonie der 2,05 Kilometer langen Runde in Bokel machte Themm nichts aus. Je nach Phase des Laufs blieb er am Verpflegungsstand stehen, nahm Getränke oder leichte Kost zu sich, hielt einen kurzen Klönschnack und machte sich wieder auf den Weg. Am Ende standen 27 Runden in 6:10:24 Stunden auf der Uhr – Platz 14 in der Gesamtwertung, Vierter seiner Altersklasse. „Das Laufen hat mir schon immer Spaß gemacht.“ In Runde 21 hat er die 500er-Schallmauer durchbrochen und freut sich. Der Rest ist nur noch Spaß. 61 weitere Teilnehmer, davon 15 Frauen, waren Leidensgenossen Themms, die allesamt über Stock und Stein unterwegs waren. Besonders das matschige Waldstück verlangte von den Athleten volle Konzentration.

Begonnen hat die ungewöhnliche Ausdauerlaufbahn von Thorsten Themm Anfang der 1990er Jahre. Nach Gesprächen mit zwei Arbeitskollegen begibt er sich auf die Strecken bei den Volksläufen – oft in Neumünster – und lässt die Distanzen über 10 Kilometer und Halbmarathon langsam auf die komplette 42,195 Kilometer lange Strecke anwachsen. Die Fußballschuhe, die er seit der Jugend trägt, kommen an den berühmten Nagel. Er streift sich nur noch Laufschuhe über. „Ich brauche so vier Paar pro Jahr, bin hier sehr sparsam“, sagt Themm. Seit 1996 ist er im Marathon unterwegs. Seine Blütezeit erlebt der Nortorfer zwischen 2001 und 2003, als er sage und schreibe 190 Marathons absolviert hat. Er schließt sich der Ultra-Hochburg LG Albratros Kiel an. „Das waren sehr intensive Jahre, ich bin fast an jedem Wochenende gelaufen. Als Junggeselle hatte ich ja keine Verpflichtungen“, lacht Themm. Das ändert sich erst, als er seine Frau Nicole kennenlernt. „Aus Liebe wurde es weniger, aber ich bin weiter gerne gelaufen.“ 2006 wird Sohn Kjell geboren. Zwischendrin findet er die Zeit, die Ultra-Marathons in Ellerdorf zu organisieren. Bis 2012 finden an zwei Tagen im November jeweils zehnmal ein Sechs-Stunden-Lauf sowie ein 60-Kilometer-Lauf statt. Der Sechs-Stunden-Lauf liegt nun in den Händen des VfL Bokel.

Eigentlich wollte Themm beim Spartathlon seinen 500. Marathon feiern. Auf der Strecke von Athen nach Sparta über 246 Kilometer war er jedoch dem Zeitlimit nach 36 Stunden 13 Minuten zu langsam und wurde aus dem Wettbewerb genommen. Nach Absprache mit dem Statistiker Michael Kiene vom 100-Marathon-Club Hamburg gilt der Lauf als nicht beendet und wird deshalb nicht gewertet. Nun hat Thorsten Themm mit dem Heimspiel ein wenig später persönliche Laufgeschichte geschrieben.

In Bokel setzte Jan-Henrik Lange eine neue Bestmarke. Der Langläufer von der HSG Uni Greifswald hatte bereits vor zwei Jahren mit 72,7 gelaufenen Kilometern einen neuen Streckenrekord hingelegt. Dieses Mal setzte der 37-Jährige mit 37 Runden und 75,9 Kilometern noch einen oben drauf. „Das bedeutet, dass er sechs Stunden lang, trotz schwieriger Bodenverhältnisse, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4:51 Minuten pro Kilometer unterwegs war – eine starke Leistung“, sagte Norbert Schröder, Vorsitzender der Ausdauer- und Leichtathletik-Gruppe des VfL Bokel. Mit 32 Runden und 65,6 Kilometern ging Rang 2 an Björn Richter (LG Neumünster), Dritter im Herrenfeld wurde Dominik Ramin vom Eckernförder MTV (31 Runden, 63,6 Kilometer). In der Gesamtwertung schob sich Sabine Andres vom Borener SV, eine der besten Marathonläuferinnen aus Schleswig-Holstein, am EMTV-Akteur vorbei auf den Bronzerang. Sie legte zwar die gleiche Distanz zurück wie Ramin, war aber fast fünf Minuten schneller. Zweite bei den Frauen wurde Sarah Rogge (Laufen in Lübeck) mit 25 Runden und 51,3 Kilometern, gefolgt von Nicole Röschmann mit 23 Runden und 47,2 Kilometern.



