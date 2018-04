Erlebnisbauernhof : Übertragung live aus dem Kuhstall

Bauern gehen neue Wege: Realitätsnahes Bild der modernen Landwirtschaft vermitteln – mit Webcam und Kursen.

von Hans-Jürgen Kühl

06. April 2018, 19:29 Uhr

Aukrug | Zicklein füttern, Ponys striegeln, Kühe melken oder Kartoffeln pflanzen: Das Leben auf einem Bauernhof können Kinder jetzt bei monatlichen „Jahreszeiten-Kursen“ kennenlernen. Die Kurse sind ein neues Angebot des Hof Ratjen. In diesem Zuge haben Mirja und Harder Ratjen außerdem das zweite Standbein ihres Milchviehbetriebs erweitert: Der Ferienhof ist nun auch ein „Erlebnisbauernhof“. Neu sind außerdem zwei Webcams: eine im topmodernen Kuhstall und eine in der Abkalbebox.

„Wir wollen unseren Gästen die Landwirtschaft so zeigen, wie sie ist“, sagt Harder Ratjen. „Wir wollen zeigen, mit welch einem zeitlichen und arbeitstechnischen Aufwand die Produktion von Lebensmitteln verbunden ist.“ Öffentlichkeitsarbeit sei für die aktive Landwirtschaft heutzutage ganz wichtig, und da gebe es auch „auf Seiten der Landwirte vieles, was man besser machen“ könne, weiß der Milchviehbauer und Gemeindevertreter. „Wir wollen zu einem besseren Verständnis für das Handeln der Landwirte beitragen“, ergänzt Mirja Ratjen.

Seit 1991 verfügt der Milchviehbetrieb Ratjen in Aukrug-Homfeld über Ferienwohnungen. „Bei den Gesprächen mit unseren Gästen haben wir festgestellt, dass das Bild, das sich Stadtbewohner von der Landwirtschaft machen, oft nicht der Realität entspricht“, erzählt Harder Ratjen.

Um nun ein realitätsgerechtes Bild von der modernen Landwirtschaft zu vermitteln, fangen die Ratjens bei den Jüngsten an. Schon seit mehr als einem Jahr sind die „Wildschweine“ der neuen Outdoor-Gruppe des Aukruger Kindergartens Stammgäste auf dem Hof in Homfeld. Jeden Mittwoch verbringen sie bei den Ratjens, entweder auf dem Gelände des ausgesiedelten Kuhstalls oder mitten im Dorf auf dem Ferienhof. Auch die Mädchen und Jungen der Aukrugschule sind regelmäßig in Homfeld zu Gast.

„Wenn bei den zweiten und dritten Klassen das Thema Ernährung auf dem Stundenplan steht, bekommen sie hier bei uns Anschauungsunterricht“, teilt Mirja Ratjen mit. Außerdem: Seit einem halben Jahr sind auf dem Hof zwei Webcams installiert, die man sich auf www.ferienhofratjen.de anschauen kann.

2016 wurde der Hof von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zu einem der zehn schönsten „Ferienhöfe des Jahres“ des gesamten Bundesgebiets gekürt (wir berichteten); vor ein paar Wochen nahmen die Ratjens in Frankfurt die Ehrung für 25-jährige Erfüllung der DLG-Gütesiegel-Kriterien entgegen. Genau der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt, dachte sich das Ehepaar. Ab sofort firmiert der Ferienhof nämlich auch als „Erlebnisbauernhof“. „Das ist ein neuer Betriebszweig, für den wir extra eine Bauernhofpädagogin fest angestellt haben“, erläutert Mirja Ratjen. Kristina Pahl, die ihren pädagogischen Abschluss im Sommer absolvieren wird, leitet das erste neue Angebot des Erlebnisbauernhofs: monatliche „Jahreszeiten-Kurse“. „Da können die Kinder einmal im Monat das Leben auf dem Bauernhof miterleben“, erklärt Mirja Ratjen. Mit anzupacken gehört zum pädagogischen Programm. Die Kinder können zum Beispiel Lämmer füttern, Ponys striegeln, beim Melken helfen, Tierboxen ausmisten, Kartoffeln pflanzen oder Äpfel ernten.



Jahreszeiten-Kurse

> Einmal im Monat den Bauernhof-Alltag erleben. > Für Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

> „Vier Kurse mit jeweils acht bis zehn Kindern haben wir schon voll“, sagt Mirja Ratjen.

> Am Dienstag, 17. April, startet der erste „Jahreszeiten-Kurs“.

> Teilnahme: 90 Euro. > Anmeldungen unter Telefon 0 48 73/90 16 70.

> Die monatlichen Themen lauten: „Was blüht und blökt denn da?“ (April), „Woher kommt die Milch?“ (Mai), „Vom Korn zum Brot“ (Juni), „Rund ums Pony“ (August), „Erntezeit“ (September), „Basteln im Herbst“ (Oktober) und „Adventszeit im Stall“ (November).

Erlebnis-Bauernhof

„Der landwirtschaftliche Betrieb ist heute viel mehr, als eine reine Nahrungsmittelproduktionsstätte“, erklärt die Landwirtschaftskammer. Die Bauern können Menschen heute auf andere Weise „füttern“ und satt machen: mit Informationen. „Diese Aufgabe wird immer wichtiger in der Gesellschaft“, sagt Pressesprecherin Daniela Rixen. In Kursen lernen Kinder auf spielerische Weise den Umgang mit Natur, Umwelt und Landwirtschaft. „Die Wertschätzung für den ländlichen Lebensraum und Lebensmittel entsteht ganz nebenbei.“ So bietet die Landwirtschaftskammer Kurse in Bauernhofpädagogik an. Info: www.lksh.de > Einkommensalternativen.