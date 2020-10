Fussball-Landespokal der Frauen : Überraschungen bleiben aus: Oberligisten zu stark für SG BreBo und Vineta Audorf

Im Achtelfinale war für beide Landesligisten Endstation.

12. Oktober 2020, 14:01 Uhr

Rendsburg | Endstation Achtelfinale: Sowohl die Fußballerinnen des TSV Vineta Audorf (2:4 gegen den TSV Siems) als auch die der SG Brekendorf/Borgstedt (1:7 gegen den Kieler MTV) flogen gegen die jeweils eine Klasse höher spielenden Oberligisten aus dem Landespokal.

SG BreBo – Kieler MTV 1:7 (1:4)

Nach drei Niederlagen in der Landesliga sollte das Pokalspiel eine willkommene Abwechslung sein. Doch die SG war chancenlos, führte der Tabellenfünfte der Oberliga Nord nach 37 Minuten mit 4:0. „Wir sind schon enttäuscht. Dass der KMTV uns im spieltechnischen Bereich überlegen ist, wussten wir. Gegen solch einen Gegner muss man die Ärmel hochkrempeln und in die Zweikämpfe gehen. Das haben wir nicht geschafft“, sagte Borgstedts Coach Harald Wöhlk, lobte aber auch den Kontrahenten: „Die Kielerinnen haben das clever gemacht, haben häufig Überzahl geschaffen. Wir mussten viel hinterher laufen.“ Immerhin nutzte Janina Blessmann die einzige Torchance der Gastgeberinnen zum zwischenzeitlichen 1:4. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Punktrunde und hoffen, dass wir dort bald erfolgreicher spielen“, sagte Wöhlk. Im nächsten Landesliga-Heimspiel trifft BreBo am 25. Oktober auf die SG RieWa.

Tore: 0:1 Marcinkowski (8.), 0:2 Östermann (15.), 0:3 Nommels (24.), 0:4 Östermann (37.), 1:4 Blessmann (40.), 1:5 Jensen (51.), 1:6 Östermann (73.), 1:7 Nommels (83.).

TSV Vineta Audorf – TSV Siems 2:4 (1:2)

Im Duell zweier Spitzenreiter mit weißer Weste – Audorf führt die Landesliga Schleswig an, Siems die Oberliga Süd – verkauften sich die Gastgeberinnen überraschend gut. Trainer Mirko Sienknecht war von seiner Mannschaft begeistert: „Die Mädels waren super. Wir haben dem Favoriten das Leben schwer gemacht, waren an den Leuten dran und haben die Zweikämpfe angenommen. Das Spiel war ein guter Gradmesser.“ Früh hatte der Oberligist die Nase vorn. Madeline Gieseler, einst beim FFC Oldesloe und Werder Bremen in der 2. Bundesliga aktiv, traf bereits nach fünf Minuten. „Die war richtig gut und hat uns richtig geärgert“, staunte Sienknecht über die 27-Jährige. Doch Audorfs Torgarantin Lara Kristin Rathjen schlug 13 Minuten später zurück – 1:1. Rathjen war es auch, die nach dem 1:2 den erneuten Ausgleich auf dem Fuß hatte (40.). Mit dem 1:3 kurz nach der Pause drohte das Spiel, entschieden zu sein, doch Rathjen verkürzte postwendend. Das 2:4 konnte Audorf nicht mehr kontern. „Ziel erreicht: Es war ein Duell auf Augenhöhe“, resümierte Sienknecht, der sich auf das Landesliga-Topspiel in Enge-Sande am 24. Oktober freut.

Tore: 0:1 Gieseler (5.), 1:1 Rathjen (18.), 1:2 Brozi (31.), 1:3 Nicoleit (50.), 2:3 Rathjen (56.), 2:4 Brozi (75.).