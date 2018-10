Rendsburg / Raub : Überfall auf Spielhalle

Nach dem Raub im „Las Vegas“ in der Königstraße sind zwei Verdächtige flüchtig. Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

von lz

04. Oktober 2018, 15:19 Uhr

Rendsburg | Die Spielhalle „Las Vegas“ in der Rendsburger Königstraße ist überfallen worden. Am vergangenen Mittwoch gegen 22.50 Uhr betraten zwei Männer die Räume. Einer richtete eine Waffe auf die hinter dem Tresen stehende Spielhallen-Angestellte (38). Der zweite Mann ging an die Kasse und nahm das Bargeld heraus. Dies steckte er in einen mitgeführten schwarzen Rucksack. Auch das Smartphone der Angestellten nahm der Mann an sich. Dann flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Die beiden Männer waren schwarz gekleidet und trugen Masken und Handschuhe. Einer war 1,75 Meter groß, der andere etwas kleiner. Sie sind ungefähr 25 Jahre alt und sprechen fließend Deutsch. Die Kriminalpolizei Rendsburg ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 04331 / 208 450.