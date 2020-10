Fussball-Landesliga Schleswig : TuS Rotenhof hat keine guten Erinnerungen an Tellingstedt

Aufsteiger ist beim Tabellenführer gefordert. Vor zwei Jahren verlor der TuS mit 1:7. Der TSV Kropp muss zum TSV Rantrum.

Avatar_shz von shz.de

01. Oktober 2020, 15:19 Uhr

Rendsburg | Erster gegen Zweiter heißt es am Sonnabend (15.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga Schleswig, wenn der MTV Tellingstedt den TuS Rotenhof empfängt. Lachender Dritter dieses Spiels könnte der Tabellendritte TSV Rantrum sein, der am Sonntag (14 Uhr) den TSV Kropp zu Gast hat. Der Büdelsdorfer TSV ist spielfrei.

MTV Tellingstedt – TuS Rotenhof (Sonnabend, 15.30 Uhr)

Der TuS Rotenhof fährt als Tabellenzweiter zum Spitzenreiter nach Tellingstedt – trotzdem sieht Gäste-Trainer „Hermi“ Lausen in dem Duell kein Spiel zweier Spitzenteams. „Das sind andere wie Stern Flensburg, Satrup, Brunsbüttel oder Friedrichsberg. Die Tabelle hat zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison noch wenig Aussagekraft. Wir freuen uns über unseren guten Start, sind aber keine Träumer. Die Liga ist so ausgeglichen, da muss man sich Spieltag für Spieltag neu beweisen.“ In Tellingstedt erwartet Lausen einen „körperlich robusten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wenn die erst einmal ins Rollen kommen, sind sie kaum aufzuhalten. Vor allem auf eigenem Platz nicht.“ An den bisher einzigen Auftritt seiner Elf im Wilhelm-Harder-Stadion hat Lausen deshalb auch nicht die besten Erinnerungen. Vor zwei Jahren kassierten die Rotenhöfer in der Verbandsliga Nord beim späteren Vizemeister und Landesliga-Aufsteiger eine empfindliche 1:7-Niederlage. „Die haben uns damals an die Wand gespielt“, blickt Lausen ungern auf die Begegnung zurück. Im Rückspiel gab es immerhin ein 1:1 – und es entstand im Anschluss an die Partie eine Freundschaft zwischen beiden Teams. Lausen: „Die Spieler haben damals bei uns im Sportheim kräftig gefeiert. Der Kontakt untereinander ist geblieben.“ So supporteten am vergangenen Wochenende große Teile der Tellingstedter Mannschaft den TuS bei dessen 5:0-Erfolg über den TuS Collegia Jübek. Umso bedauerlicher ist es aus Lausens Sicht, dass seine Elf am Sonnabend ohne Unterstützung auskommen muss. „Wir hatten 30 Karten zugesichert bekommen, doch der Kreis Dithmarschen hat entschieden, dass keine Rendsburger Fans zugelassen sind. Das ist für uns sehr schade.“

TSV Rantrum – TSV Kropp (Sonntag, 14 Uhr)

Der neue Rantrumer Trainer Andreas Paltian konnte mit seinem Team daheim gegen IF Stern Flensburg und bei der SG Geest 05 bereits zwei 2:0-Siege feiern und steht ohne Gegentreffer auf Tabellenrang 3. Völlig gegensätzlich ist die Bilanz des TSV Kropp, der sich bislang nicht einmal über einen Teilerfolg freuen konnte. Auch am vergangenen Wochenende gab es für die junge Truppe von Trainer Dennis Usadel am Ende wieder lange Gesichter, da trotz streckenweiser deutlicher Überlegenheit die Fehlerquote in der Defensive und im Aufbauspiel einfach zu hoch war und eine 1:3-Niederlage gegen den MTV Tellingstedt zu Buche stand. Doch der TSV-Coach bleibt optimistisch: „Die Jungs lernen von Spiel zu Spiel und wollen nun endlich auch positive Ergebnisse erzielen. Wer weiß, vielleicht klappt es ja schon in Rantrum, wo wir natürlich klarer Außenseiter sind.“