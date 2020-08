Fussball : TuS Nortorf will die gute Saison mit dem Pokalsieg krönen

Das Team von Trainer Fabian Doege ist im Finale bei der Probsteier SG 2012 gefordert.

Avatar_shz von shz.de

27. August 2020, 17:20 Uhr

Nortorf | Mit dem Finale im Fußball-Kreispokal Holstein bei der Probsteier SG 2012 „endet“ für den TuS Nortorf am Sonnabend (17 Uhr) die Saison 2019/20. Ursprünglich war das Duell für den 30. Mai geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Der Sieger der Partie qualifiziert sich für das Achtelfinale im Landespokal, wo mit dem Sieger aus dem KFV Kiel definitiv eine klassenhöhere Mannschaft wartet.

Nortorfs Coach Fabian Doege ist, wie seine Mannschaft auch, „heiß“ auf das Spiel. „Wir wollen ein positives Ende der alten Saison. Wir sind aufgrund des Punktabzugs wegen unseres Schiedsrichtermangels nicht aufgestiegen – da wäre ein Pokalsieg schon ein ganz guter Ersatz“, so Doege.

Mit der SG wartet jedoch eine ganz unbequeme Mannschaft auf den TuS. Die Gastgeber wussten in der Vorsaison mit Platz 8 in der Verbandsliga Ost zu überzeugen und warfen zudem im Halbfinale des Kreispokals den Oberligisten PSV Neumünster aus dem Wettbewerb. „Ich sehe uns nicht als Favoriten. In so einem Spiel kommt so viel zusammen. Tagesform, Fehlerquote, Chancenverwertung – da sind Basics gefordert“, weiß Doege, dass seine junge Elf hochkonzentriert zu Werke gehen muss. „Das ist eine Charakterfrage. Will ich das Spiel gewinnen oder will ich das Spiel nicht verlieren? Wir gehen ganz klar mit der Devise ins Spiel, das Spiel zu machen und nicht abzuwarten.“

Der Gegner aus dem Kreis Plön ist personell stark besetzt. Besonders aufzupassen gilt es auf Torjäger Florian Stahl, der schon in der Oberliga seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Aber auch dem Rest des SG-Kaders zollt Doege Respekt. „Alle Augen nur auf Stahl zu richten, wird uns nichts bringen. Wir müssen kompakt stehen und dann unsere Stärken ausspielen.“

Mit dem Gewinn des Kreispokals wäre der vor zwei Jahren begonnene Weg des „neuen“ TuS Nortorf vorerst mit einem Titel gekrönt. Doege sieht sich und sein Team aber noch lange nicht am Ende: „Natürlich ist so ein Spiel ein Highlight, aber unser Hauptaugenmerk gilt der Punktrunde, wo man Woche für Woche Klasse und Konstanz zeigen muss.“