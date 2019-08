Kolumne: Spottplatz : TuS Nortorf hätte mehr Fans verdient

Die Verbandsliga-Fußballer des TuS Nortorf feiern zu Hause ein Torfestival nach dem nächsten. Aber wo sind ihre Fans?

Ende Oktober geht der DFB-Pokal in seine zweite Runde. 32 Teams sind noch im Rennen, 16 Spiele stehen an, zwei werden live im frei empfangbaren TV gezeigt. Oh wunder, die Spiele von Bayern (in Bochum) und Dortmund (gegen Mönchengladbach) wurden ausgewählt. Zwei Teams, die vermutlich noch drei weitere Runden überstehen werden. Ausgenommen deren Gegner schauen die anderen 28 Teams in die Röhre. Die Fernsehsender scheinen nur ein Kriterium zu haben: die Quote.

Und die sind bei beiden Bundesliga-Top-Klubs garantiert. Zuletzt hatte die Lederhosenfraktion beim Gastspiel auf Schalke beim Bezahlsender sky mit 1,17 Millionen Zuschauern die Topquote.

Im Vergleich: 80.000 sahen Hoffenheim gegen Bremen, 60.000 Mainz gegen Mönchengladbach, 50.000 Düsseldorf gegen Leverkusen, 30.000 Paderborn gegen Freiburg und nur noch 20.000 Augsburg gegen Union Berlin. Kein Wunder, dass die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland und Sport 1 auf Nummer sicher gehen.

Auf mehr Fan-Resonanz würde sich so mancher Amateurklub freuen. Gebeutelt ist derzeit der TuS Nortorf. Die Mittelholsteiner brennen in der Fußball-Verbandsliga West ein Feuerwerk nach dem anderen ab. Und was machen die Fußballinteressierten am geografischen Mittelpunkt? Sie danken es weitestgehend mit Abwesenheit.

Drei Heimspiele auf der altehrwürdigen Harderkampfbahn hat das Team von Trainer Fabian Doege absolviert. Obwohl gegen die Kaltenkirchener TS (5:0), den VfR Horst (4:0) und den PSV Neumünster II (9:0) ordentlich Spektakel mit 18:0 Toren abgeliefert wurde, zählte man insgesamt nur 205 Zuschauer. Der TuS hätte mit seiner jungen Truppe deutlich mehr verdient.

Während in Nortorf zwar nicht die Kasse klingelt, dafür aber das Tornetz zappelt, leiden anderen Vereine unter Erfolglosigkeit. Oberligist TSV Kropp ist ebenso in den Startblöcken hängen geblieben wie die Landesligisten Osterrönfelder TSV und TuS Jevenstedt sowie die Verbandsligisten FC Fockbek, Büdelsdorfer TSV und TuS Bargstedt. Können ja nicht alle so erfolgreich sein wie der A-Klassen-Spitzenreiter RTSV mit drei Siegen und 18:2 Toren.