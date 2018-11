Tucholsky-Abend mit dem Knopfakkordeon

von her

20. November 2018, 17:20 Uhr

Am morgigen Donnerstag, 22. November, heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr „Literatur Live“ in Nortorf. Ab 19.30 Uhr steht im Markushaus in Nortorf unter dem Titel „Männer - so in alles ihren Posen“ ein Tucholsky Abend mit der Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell und Jujij Kandelja am Knopfakkordeon auf dem Programm.

Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro und sind in der Bücherstube in Nortorf, Am Markt 4 erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.