Fußball-Oberliga : TSV Kropp braucht dringend Punkte

In der Fußball-Oberliga reist der abstiegsbedrohte TSV Kropp zum favorisierten Tabellenzweiten Heider SV.

von mey

11. April 2019, 17:10 Uhr

Kropp | Der völlig überraschende 2:0-Erfolg des Rivalen TSV Schilksee am Mittwoch bei Tabellenführer NTSV Strand hat beim abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten TSV Kropp wahrlich keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Nun beträgt der Rückstand auf den rettenden 13. Platz wieder drei Punkte – und die Anzahl der verbleibenden Spiele (7) wird immer geringer.

„Für uns hat sich wenig geändert. Wir müssen Punkte holen“, sagt Dirk Asmussen. Am besten gleich am Sonnabend (16 Uhr) beim favorisierten Tabellenzweiten Heider SV. Gleichwohl nimmt der Kropper Trainer den Auswärtscoup des direkten Konkurrenten als gutes Beispiel: „Man sieht, dass am Ende einer Saison nicht alles normal läuft. Es geht um Mentalität. Wir müssen in Heide 90 Minuten präsent sein, dann haben wir eine Chance.“

Im Hinspiel hatte der Aufsteiger trotz einer 1:0-Führung mit 1:2 knapp den Kürzeren gezogen. Wie auch am vergangenen Sonnabend zu Hause gegen den TSV Bordesholm. Dieser Tiefschlag sei verdaut, seine Spieler haben sich in der Trainingswoche gut reingehauen. Und so sagt Asmussen, der morgen alle Mann an Bord hat, auch kämpferisch: „Wir fahren nach Heide, um zu gewinnen.“

Den kleinen HSV, momentan mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Strand Tabellenzweiter, bezeichnet der Kropper Coach als sehr gewachsene, eingespielte und kompakte Mannschaft, die hauptsächlich über den Teamspirit kommt: „Die Heider haben stets einen klaren Matchplan.“

Nach dem Gastspiel in Dithmarschen stehen dann am Osterwochenende die wichtigen Spiele gegen den VfR Neumünster und beim TSV Schilksee auf dem Kropper Programm.