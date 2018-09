Agrarmesse in Rendsburg : Trotz Dürresommer: Die Norla hellt die Stimmung auf

70.000 Besucher kamen zur Landwirtschafts- und Verbrauchermesse.

von Dirk Jennert

02. September 2018, 19:46 Uhr

Rendsburg | Die Norla ist gestern Abend zu Ende gegangen. 70.000 Besucher wurden an den vier Messetagen gezählt – das entspricht dem Vorjahresergebnis. Die Befürchtung, dass der Dürresommer das Interesse des Fachpublikums trüben könnte, bestätigte sich laut Messeleiterin Dörte Röhling nicht. Im Gegenteil. Die Landmaschinenhändler profitierten vom Regen am ersten Messetag. Weil die Bauern wegen des schlechten Wetters ihre Felder nicht bestellen konnten, machten sie stattdessen einen Abstecher zur Norla.

Und da lockten die auf Hochglanz polierten Innovationen der Branche, zum Beispiel auf einfache Bedienbarkeit und sparsamen Verbrauch getrimmte Fahrzeuge. Das größte Ausstellungsstück am Stand der Firma Claas war ein Mähdrescher für fast 300.000 Euro. Das Schneidwerkzeug kann eine 6,80 Meter breite Schneise ins Feld schlagen, ideal für kleinere Äcker in Ostholstein. Allerdings konnte man das Fahrzeug nur noch bewundern, aber nicht erwerben. An der Windschutzscheibe der Fahrerkabine befand sich ein Schild mit der Aufschrift „Verkauft“.

Das sah man nicht oft. Denn: Während es in den Anfängen der Norla üblich war, die Geschäfte gleich an Ort und Stelle abzuwickeln, findet der Kauf heute meist erst nach der Messe statt, wie Claas-Experte Eric Meister erklärte: „Für uns ist das Nachgeschäft wichtig.“

4000 Bäume sollen gepflanzt werden

Aufs Nachgeschäft setzt auch Lars Brix, Geschäftsführer der Firma Brix aus Mohrkirch. Der größte Renner am Stand des Unternehmens war ein Gerätetyp, der nach dem Dürresommer umso wichtiger geworden ist: ein Tiefenlockerer, der hinter den Traktor gespannt wird.

Weil der Ackerboden nach monatelanger Trockenheit sehr hart geworden ist, muss er vor einer weiteren Bearbeitung aufgebrochen werden. Seine Firma ist seit Jahrzehnten auf der Norla vertreten. Für die Fachhändler sind nach wie vor die direkten Kontakte zu den Kunden der wichtigste Aspekt bei ihrem Messeauftritt. Auf dem Vorführring erwiesen sich erneut die Oldtimertrecker als Publikumsmagnet. Mehrmals täglich wurde sogar live mit einer „Stahl-Lanz“ von 1947 Korn gedroschen. Eine bunte Mischung aus Zucht- und Showprogramm gab es durch die Shetlandponys und die Fjordpferde.

Das Thema Nachhaltigkeit der Landwirtschaftskammer mit Informationen zum Ackerbau, Pflanzenschutz und zur Tierhaltung wurde stark von den Besuchern ebenfalls gut angenommen. Zudem werden in der kommenden Zeit über 4000 Bäume in Land gepflanzt werden. Besucher hatten die Möglichkeit, auf einer Rudermaschine Punkte zu errudern, die in Jungbäume umgewandelt werden.