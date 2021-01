Umfrage bei Fussballtrainern : Trotz Corona und hoher Inzidenz: Knappe Mehrheit gegen frühzeitigen Saisonabbruch

Der Hamburger Fußballverband will Saison annullieren, wenn im Februar nicht wieder gespielt werden kann.

Avatar_shz von shz.de

12. Januar 2021, 17:37 Uhr

Rendsburg | Der Hamburger Fußballverband (HFV) ist vorgeprescht und hat sich mit einem Ultimatum selbst unter Druck gesetzt. HFV-Präsident Dirk Fischer nennt den 13. Februar als entscheidendes Datum. „Wenn wir bis dahin nicht mit dem Training beginnen und demzufolge am 27./28. Februar den Spielbetrieb wieder aufnehmen können, werden wir die laufende Saison ohne Wertung abbrechen müssen.“

Die Zeit sei schlicht und ergreifend zu knapp, über die Auf-und Abstiegsregelung der überregionalen Ligen müsse dann gesondert gesprochen werden, so der Funktionär aus der Hansestadt. Falls es zum Abbruch kommen sollte, soll die neue Saison mit der identischen Staffeleinteilung ab dem 1. Juli beginnen – falls es die Inzidenzwerte zulassen.

Doch wie sieht es in Schleswig-Holstein aus, ist die Lage vergleichbar? Im echten Norden wird seit November 2020 nicht mehr um Punkte gekämpft, der erneute Lockdown gilt vorerst bis Ende Januar – Verlängerung höchst wahrscheinlich. Bei den hiesigen Trainern herrscht eine Meinungsvielfalt – vom sofortigen Abbruch bis hin zum Durchziehen der Saison mit Hin- und Rückrunde einschließlich Saisonverlängerung in den Juni hinein.

TuS Rotenhof

Das Hamburger Modell sei aus Sicht von Trainer „Hermi“ Lausen, der mit seiner Elf die Tabelle in der Landesliga Schleswig ungeschlagen nach sechs Spieltagen anführt, nicht übertragbar: „Unser Verband hat bei der Neueinteilung der Spielklassen Weitsicht walten lassen. Während in Hamburg 16 bis 18 Teams in einer Staffel sind, haben wir beispielsweise nur elf.“ Somit fallen deutlich weniger Spiele als an der Elbe an. Der Rotenhofer Trainer plädiert für das Bremer Modell, das eine einfache Hinrunde beinhaltet: „Das ist die bestmögliche unter den schlechten Varianten. Sportlich fair und besser als ein Abbruch.“ Der 55-Jährige hofft, dass Mitte April wieder Spiele unter den bewährten Hygieneauflagen möglich seien. Bei einem Saisonabbruch sei es schwierig, die Jungs über Monate bei Laune zu halten, so Lausen: „Das haben wir im November, Dezember gemerkt, als der Lockdown zur Saisonunterbrechung geführt hat. Da hatten meine Jungs ein Tief und waren motivationslos. Wenn jetzt abgebrochen würde, gehen nicht nur im Jugendbereich, sondern auch bei den Herren Spieler verloren.“ Der Coach vertraue auf den Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV), der ein gutes Krisenmanagement hatte: „Wir haben mit den kleineren Staffeln mehr Spielraum als die Hamburger.“

Büdelsdorfer TSV

Trainer Frank Weschke sieht das Hamburger Ultimatum als „total verfrüht“ an: „Alle warten, dass wieder gespielt werden kann. Wir sollten den März abwarten und dann anfangen, wenn es möglich ist. Wenn wir bis einschließlich Juni spielen können, sollten wir es auch machen“, spricht sich der BTSV-Trainer für eine Verlängerung der Saison aus: „Mit einem Abbruch im Februar nimmt man jedem die Hoffnung.“

Der Landesliga-Neuling aus dem Eiderstadion steht derzeit nach fünf Spieltagen mit nur einem Punkt auf einem Abstiegsplatz. Ein Abbruch könnte den Blauen in die Karten spielen, würde es den Büdelsdorfern doch eine weitere Saison in der Landesliga bescheren. Doch Weschke präferiert die sportliche Lösung: „Es wäre fair, wenn gegen jedes Team zumindest einmal gespielt wurde, um Auf- und Abstiege rechtfertigen zu können.“

TSV Kropp

Wie allen nervt auch Dennis Usadel die Ungewissheit in der jetzigen Situation, die „schwierig einzuschätzen ist“. Der Kropper Trainer plädiert für die Fortsetzung der Saison und ein Spielen bis in den Juni hinein: „Den Jungs fällt die Decke auf den Kopf. Alle haben Bock. Den Fußballern fehlt wie jedem Sportler der Sport.“ Der 41-Jährige hat klare Vorstellung, wie es weitergehen soll: „Wir brauchen nach der langen Pause vier bis fünf Wochen Vorbereitungszeit. Danach nur eine Hinrunde zu spielen, ist Quatsch. Wenn wieder angepfiffen wird, sollte die komplette Saison gespielt werden.“ Doch Usadel, der mit seiner Elf derzeit Platz 7 in der Landesliga Schleswig inne hat, ist Realist, sieht bei den Amateurfußballern bei drohenden Wochenspielen Probleme mit der Vereinbarkeit mit den beruflichen Verpflichtungen.

Osterrönfelder TSV

OTSV-Coach Maik Gabriel hat über das Hamburger Ultimatum die beiden identischen Worte im Gebrauch wie sein Büdelsdorfer Trainerkollege Frank Weschke: „Total verfrüht.“ Man müsse nicht frühzeitig in den sauren Apfel beißen, man habe noch genügend Zeit, um abzuwarten – auch wenn die Saison erst im März oder April fortgesetzt werden kann: „Wir können doch bis in den Sommer spielen. Und wenn wir dann nur eine Hinrunde hinbekommen, dann ist es so. Wir würden uns doch alle nur freuen, wenn wir wieder auf den Platz können.“

Der 42-Jährige, der seine Elf vom Bahndamm auf Rang 3 der Landesliga Mitte geführt hat, hält eine zweiwöchige Vorbereitungszeit allerdings für „kurz“, gibt aber zu bedenken: „Wir haben doch auch über Zoom Fitness gemacht. Keine Mannschaft muss bei Null anfangen.“ Gabriel sieht nicht nur den Ergebnissport, sondern setzt einen anderen Denkanstoß: „Die Jungs treffen sich nicht nur, um zu wettkämpfen. Der Mannschaftssport verbindet das Miteinander.“

TuS Jevenstedt

Während sich seine Landesliga-Trainerkollegen für eine Fortsetzung der Saison aussprechen, hat Jevenstedts Trainer Patrick Nöhren eine ganz andere Meinung: „Ich würde noch einen Schritt weitergehen als der Hamburger Verband: „Ich würde die Saison sofort abbrechen.“ Und das liegt nach Ansicht des 44-Jährigen nicht am Tabellenstand seines Teams, das derzeit die Rote Laterne der Landesliga Mitte trägt. „Eine zweiwöchige Vorbereitungszeit, wie es der Hamburger Verband vorsieht, um dann in englische Wochen zu gehen, wird nicht funktionieren“, betont Nöhren: „Wir machen das nicht beruflich und würden ungemein viele Verletzte haben. Was würden wir den lange Zeit auf der Couch liegenden Körpern der Spieler zumuten?“ Eine einfache Runde zu spielen, sieht er auch kritisch: „Dann ist der Druck immens hoch für die Teams, die gerade in der Tabelle unten stehen.“

Zudem erwartet der Jevenstedter Trainer Probleme auch in der Arbeitswelt: „Der berufliche Zwang wird nach dem Ende des Lockdowns stark sein. Da wird kaum ein Spieler sagen können, dass er wegen Fußball früher gehen müsse.“

Mit dem sofortigen Abbruch hätten alle Vereine nach Aussage Nöhrens „Planungssicherheit“ und die Spieler „Klarheit“, zumal der Jevenstedter Coach eine baldige Rückkehr der Freizeitaktivitäten nicht erwartet: „Media Markt wird sicherlich früher öffnen, als wir Fußball spielen dürfen.“

Den Landes- und Kreispokal würde Nöhren aber zu Beginn der nächsten Saison zu Ende spielen wollen, weil er Auswirkungen auf die kommende Spielzeit hat.

MTSV Hohenwestedt

Einen Abbruch der Saison sieht Trainer Udo Kochanski als „wahrscheinlichste Lösung“ an. Glücklich ist der Trainer des Tabellensiebten der Landesliga Mitte damit allerdings nicht: „Dann hätten wir eine Vorbereitung bis Mitte August. Das will auch niemand so richtig.“ Kochanski hat einen anderen Wunsch: „Eventuell kann man ab April spielen und zumindest zwei Drittel der Saison realisieren. Dann hätten wir zumindest ein Ergebnis.“

SV GW Todenbüttel

Adrian Königsmann, Trainer des Tabellensiebten in der Verbandsliga West, kann sich mit dem Gedanken des HFV anfreunden. „Das wäre für uns alle die beste Lösung. Keiner weiß, wie es weitergeht. Dann könnte es wieder eine Schlechtwetterphase im März geben gepaart mit weiteren Coronafällen und Spielabsagen. So viele Nachholspiele können nicht klappen, da das dann auch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen kann.“ In der West-Verbandsliga sieht Königsmann kaum Tendenzen bezüglich Auf- und Abstieg: „Man würde mit einem Abbruch niemandem schaden.“

TuS Nortorf

Ähnlich sieht es Trainer Fabian Doege, obwohl seine Mannschaft als Zweiter der Verbandsliga Nord-Ost große Ambitionen hegt: „Wir würden die Entscheidung respektieren. So gern wir alle unsere Freizeit dem Fußball widmen, sollte hier die Vernunft siegen.“ Mehrere englische Wochen am Stück seien mit dem Berufs- und Familienleben nicht vereinbar. Wir würden eine reguläre Saison ohne Verlängerung nicht hinbekommen, dann hätten wir in der kommenden Spielzeit wieder den Zeitdruck. Fußball sei mehr als 90 Minuten auf dem Platz, so Doeges Einschätzung.



TuS Bargstedt

„Ehrlicherweise sehe ich ähnlich schwarz für die Fortführung der Saison. Die aktuellen Einschränkungen werden unter Umständen weiter verschärft, eine Lockerung ist somit zeitnah nicht zu erwarten“, ist sich Bargstedts Ligaobmann Jan Wettern sicher: „Ich gehe daher davon aus, dass man vor März nicht mit der Freigabe des Trainingsbetriebs rechnen sollte. Dann benötigen die Mannschaften noch circa vier Wochen Vorbereitungszeit, um bei einem Kaltstart Verletzungen vorzubeugen. Somit ist man fast im April. Dann werden 16 bis 18 Spiele sehr eng. Die Möglichkeit, nur eine Hinrunde zu spielen, befürworte ich absolut nicht.“

TSV Vineta Audorf

„Das Hamburger Ultimatum ist Schwachsinn. Trotzdem ist ein Abbruch am fairsten, obwohl dann einige Mannschaften in einer Liga bleiben, in der sie nicht hingehören“, sagt Trainer Norman Bock und nennt als Beispiele den Kreisligisten Barkelsbyer SV (sechs Siege, 26:5 Tore) oder den Verbandsligisten FC Fockbek (ein Punkt aus fünf Partien, 6:16 Tore). Nach Aussage des Audorf-Trainers nimmt der Fußball eine untergeordnete Stellung ein: „Wir haben derzeit andere Probleme.“ Einige seiner Spieler haben die fußballfreie Zeit genutzt. Bock süffisant: „Drei gehen schwanger, zwei bauen Häuser. Sie haben sich andere Hobbys gesucht.“ Der 36-Jährige, der mit seiner Elf Tabellenrang 4 der Verbandsliga Nord-Ost belegt, hat „Angst, Spieler in der Pause zu verlieren“. Er könne sich auch eine Saison 2020/22 vorstellen, sieht aber Wechselprobleme im Sommer.

FC Fockbek

Trainer Frank Wolter würde „bis März oder April“ warten, ehe man über Abbruch oder Saisonfortsetzung entscheidet: „Wir haben noch 17 Spiele. Die können wir in zweieinhalb bis drei Monaten durchziehen. Von April bis Juni können wir das schaffen.“ Auch wenn die Fockbeker als Tabellenvorletzter bei einer Annullierung der Saison gerettet wären, will Wolter den Klassenerhalt auf sportlichem Weg schaffen: „Wir haben eine reelle Chance auf den Klassenverbleib.“ Seine Jungs sind individuell schon wieder ins Training eingestiegen, befinden sich in einer Challenge. „Pro Monat soll jeder Spieler mindestens 60 Kilometer laufen.“ Obwohl der 51-Jährige genauso wie sein Team „Bock auf Fußball“ hat, weiß er aber auch um die Gefahr für Risikogruppen: „Wir müssen auch diejenigen schützen, die bei uns im Umfeld vieles regeln – beispielsweise unser Platzwart Harald Schütt.“