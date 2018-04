Einbruch : Tresore bei McDonald's geknackt

Unbekannte sind in ein Büdelsdorfer Schnellrestaurant eingestiegen. Die beiden Fluchtfahrzeuge blieben nach Unfällen liegen. Polizei hat Verdächtige festgenommen und sucht nach weiteren mutmaßlichen Tätern.

von jhf

16. April 2018, 13:34 Uhr

Büdelsdorf | Nach einem Einbruch in das Schnellrestaurant McDonald's in Büdelsdorf hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Andere mutmaßliche Täter sind auf der Flucht. Nach Polizeiangaben stiegen die Unbekannten in der Nacht zu heute in das Restaurant am Ahlmannkai ein und flohen anschließend mit zwei Pkw Richtung A7. Eines der Fahrzeuge landete am vorletzten Kreisel vor der Autobahn im Graben. Einer der Insassen wurde festgenommen. Der zweite Wagen wendete, fuhr nach Büdelsdorf und blieb dort nach einem Unfall liegen. Im Obergeschoss des Schnellrestaurants ist eine zerbrochene Scheibe zu sehen. Nach Informationen unserer Zeitung brachen die Unbekannten zwei Tresore auf.