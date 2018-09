Treffen der Ehemaligen

von Helma Piper

30. September 2018, 12:28 Uhr

Der Kameradschaftsbund ehemaliger Wehrführer im Kreis Schleswig-Flensburg veranstaltet am Donnerstag, 11. Oktober, einen Kaffeenachmittag. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr in Großenwiehe in dem Gasthof „Wiehekrug“ statt. Nach der Kaffeetafel und den Grußworten der Gäste wird der Feuerwehrchor Sillerup unter Leitung von Peter Hansen auftreten. Bis zum 6. Oktober werden Anmeldungen erbeten bei dem Vorsitzenden Peter Thomsen, Ellernbrooksweg 11, in Erfde.