Hauptstraße in Breiholz : Trecker drängt Auto zur Seite - Zeugen gesucht

Der Trecker fuhr so weit auf der Gegenspur, dass eine Renault-Fahrerin ausweichen musste.

30. Oktober 2020, 12:25 Uhr

Bereits am Montag, 26. Oktober, kam es zu einem Zwischenfall, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht. Es war gegen 16.15 Uhr, als eine Megan-Fahrerin in Breiholz auf der Hauptstraße Richtung Oldenbüttel unterwegs war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331 /3322660.

Der Fahrerin des Renault kam in Höhe der Hausnummer 77 ein großer grüner Trecker, vermutlich der Marke Fendt, entgegen. Da dieser Trecker zum Teil auf ihrer Straßenseite fuhr, musste die Fahrerin des Renault nach rechts ausweichen und fuhr dabei gegen einen Kantstein. Hierdurch wurde einer der Reifen am Renault so stark beschädigt, dass er ausgewechselt werden musste.

Wer war der Treckerfahrer?

Der Treckerfahrer, eine männliche Person, ca. 40-45 Jahre alt, blonde Haare, Arbeitskleidung, weder Bart noch Brille, setzte jedoch ohne anzuhalten seine Fahrt fort.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt auf der einen Seite den Fahrer des grünen Treckers, auf der anderen Seite aber auch nach eventuellen weiteren Zeugen, die diese Situation beobachtet haben.