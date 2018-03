Traumhafter Aufstieg in Amerika

Martina Fluck stellt Film über „Ludwig Nissen“ vor

von Frank Höfer

19. März 2018, 11:35 Uhr

Vom Tellerwäscher zum Millionär – die Biografie des Husumer Auswanderers Ludwig Nissen (1855 - 1924) steht wie kaum eine andere für den „amerikanischen Traum“ vieler Einwanderer. Als 16-Jähriger verließ Nissen 1872 seine nordfriesische Heimat und brach von Hamburg aus in die „Neue Welt“ auf – nach New York. Zu diesem Zeitpunkt konnte er nicht ahnen, dass er 50 Jahre später zu einem der erfolgreichsten Auswanderer Schleswig-Holsteins zählen sollte.

Die Lebensgeschichte des Deutsch-Amerikaners, der nach anfänglichen beruflichen Fehlschlägen in das internationale Edelstein- und Perlen-Geschäft einstieg und sich später als erfolgreicher „Selfmade-Man“ in den exklusiven Kreisen der New Yorker Wirtschaftselite bewegte, lässt sich jetzt auf der Kinoleinwand verfolgen. Die Regisseurin Martina Fluck zeigt am Sonnabend, 24. März, um 17 Uhr, in der Schauburg ihre neue Dokumentation „Ludwig Nissen.“

Die renommierte Dokumentarfilmerin aus Heide, die an der Vorstellung in der Schauburg teilnehmen wird, rückt nicht zum ersten Mal Künstlerpersönlichkeiten ins Rampenlicht. Über den Heimatdichter Klaus Groth hat die Gründerin der „Yucca Filmproduktion“ ebenso eine Dokumentation gedreht wie über James Krüss, Friedrich Hebbel und Emil Nolde. Ihr Porträt über den Dichter Theodor Storm mit dem Titel „So komme, was da kommen mag!“ entstand 2011 überwiegend in Hanerau-Hademarschen.

Die Vorbereitungen für den neuen Streifen waren umfangreich. Die Regisseurin reiste nach Manhattan und Brooklyn. „Bei den Dreharbeiten folgte ich den Spuren Ludwig Nissens“, berichtet Martina Fluck. Der Auswanderer wurde als sechstes von zehn Kindern eines Reepschlägers (Seilers) 1855 in Husum geboren, besuchte die Volksschule und arbeitete danach als Schreiber auf dem Amtsgericht im Husumer Schloss. Als 16-Jähriger verließ Ludwig Nissen im August 1872 – ohne Englischkenntnisse und mittellos – seine Heimat und reiste nach New York, um hier sein Glück zu suchen. Zum Abschied verkündete er: „Ich werde ein erfolgreicher Geschäftsmann!“

In New York arbeitete der junge Ludwig Nissen zunächst als Stiefelputzer, Geschirrwäscher, später als Gastwirt. Nach mehreren beruflichen Misserfolgen wendete sich sein Schicksal im Jahre 1881, als er in den Juwelengroßhandel einstieg. 1882 heiratete er die New-Yorkerin Katherine Quick. Die Ehe blieb kinderlos. Einen Großteil seines Vermögens und seiner Kunstsammlung vermachte Nissen der Stadt Husum und legte so den Grundstock für das „Nissenhaus“, das Nordfriesland Museum Husum.

„Ludwig Nissen hatte einen großen Einfluss auf die gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Entwicklung der USA“, sagt Martina Fluck. Allerdings wurde die Situation für alle Deutsch-Amerikaner nach dem Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg 1917 schwierig. Alles Deutsche war plötzlich negativ besetzt. „Dass Nissen jene Jahre recht unbeschadet überstand, verdankte er nur seiner Freundschaft mit Präsident Theodore Roosevelt.“

Eine bedrohliche Situation schildert auch die ebenfalls von Martina Fluck inszenierte Dokumentation „Die große Sturmflut von 1962 an Schleswig-Holsteins Nordseeküste“, die als Vorfilm zu „Ludwig Nissen“ läuft. Die Regisseurin lässt Zeitzeugen über ihre Erlebnisse berichten, wie die Naturkatastrophe in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 Halligen und Deiche verwüstete, Köge überflutete und das Vieh in den Ställen ertränkte. Martina Fluck: „Es grenzt an ein Wunder, dass an Schleswig-Holsteins Nordseeküste keine Menschen starben.“