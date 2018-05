Bürgermeister verärgert : Traum von neuer Feuerwache am Kreishaus geplatzt

Bundeswehr legt Kaufvertrag für Grundstück an Kaiserstraße auf Eis.

Rendsburg | Rückschlag für die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg: Der Neubau einer Feuerwache gegenüber dem Kreishaus ist in weite Ferne gerückt. Der Bauausschuss hatte zwar Ende Februar einstimmig beschlossen, das etwa 1,5 Hektar große Grundstück an der Kaiserstraße in Neuwerk-Süd der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) abzukaufen. Doch kurz vor Vertragsunterzeichnung kam das Geschäft ins Stocken, bestätigte Bürgermeister Pierre Gilgenast gestern. „Ich gehe davon aus, dass ich mich von dem Grundstück verabschieden muss.“

Wie berichtet, weist die alte Wache an der Herrenstraße erhebliche Mängel auf. Auf deren Behebung drängt die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) seit zehn Jahren. Sie setzte die Frist, dass bis 30. Mai ein Lösungskonzept vorzulegen ist.

Die Verwaltung hatte die Verhandlungen mit der Bima bereits abgeschlossen. Vereinbart war ein Preis von 130 000 Euro. Das Problem: Das Grundstück gehört zu einem Areal der Bundeswehr, die dort ein Bekleidungszentrum betreibt. Gilgenast zufolge überlegt sie, ihre Bekleidungsversorgung zu zentralisieren – möglicherweise in Rendsburg. Im April unternahmen Vertreter der zuständigen Bundeswehrdienststelle und des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein eine Begehung. Sie prüfen, ob sich der Standort eignet. Gilgenast: „Mit dem Ergebnis ist frühestens in 20 Monaten zu rechnen.“ Aus Bima-Sicht ist das Geschäft nicht geplatzt. „Die Verhandlungen sind wegen zu klärenden Bundesbedarfs bis auf Weiteres für die Liegenschaft ausgesetzt worden“, teilte Rüdiger Elit aus der Bima-Direktion in Altenholz mit. Gilgenast: „Aber ich kann nicht 20 Monate auf das Grundstück warten.“ Die Entwicklung sei „sehr befremdlich und sehr ärgerlich“.

Dem Senat und dem Bauauschuss teilte er die schlechte Nachricht jüngst mit. Der Bauausschuss muss nach der Kommunalwahl eine andere Lösung suchen. Infrage kommt eine Ertüchtigung der alten Wache oder ein Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs an der Nordmarkhalle. Nachteil der letztgenannten Lösung: Die Feuerwehr braucht zwei bis drei Minuten länger als bisher, um auszurücken.

Die Unfallkasse Nord zeigt sich kooperativ

HFUK-Nord-Geschäftsführer Christian Heinz sagte gestern: „Wir werden uns einen Überblick verschaffen und uns mit der Stadt zusammensetzen, um im Sinne der Feuerwehr eine Lösung zu finden, gegebenenfalls auch für den Übergang. Wir sind bei allen Entscheidungen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterworfen. Wir werden die Stadt Rendsburg nicht von heute auf morgen mit Strafmaßnahmen belegen für etwas, wofür sie nichts kann.“