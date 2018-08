120 Jahre Gasthaus : Tradition mit neuem Leben erfüllt

Die „Kulturwerkstatt Aukrug“ führt eine historische Stätte der Begegnung fort. Seit 120 Jahren gibt es ein Gasthaus in Innien. Das Jubiläum wird mit einem Acht-Stunden-Konzert gefeiert.

von Hans-Jürgen Kühl

22. August 2018, 14:38 Uhr

Vor 120 Jahren wurde mitten in Innien „Riekens Hotel“ eröffnet. Nach zwischenzeitlichen Umbenennungen in „Aukrug Tivoli“ und „Gasthof Aukrug“ firmiert das Gebäude heute als „Kulturwerkstatt Aukrug“ – und genau dort soll das 120-jährige Bestehen des Gasthauses am kommenden Sonntag, 26. August, mit acht Stunden Live-Musik und allerlei Leckereien groß gefeiert werden.

Die Gasthöfe auf den Dörfern seien allgemein vom Aussterben bedroht, stellt Sigrid Hübner fest: „Das ist schade, wenn alte Traditionen so langsam verschwinden – sei es verursacht durch scharfe behördliche Auflagen und/oder fehlende Gäste.“ Zusammen mit ihrem Ehemann Hans-Rainer und Tochter Susanne hat Sigrid Hübner vor einem Jahr das vormalige „Alte Tivoli“ in Innien als „Kulturwerkstatt Aukrug“ neu eröffnet: „Wir haben es trotz allem gewagt, diesen Gasthof mit neuem Leben zu erfüllen.“ Hauptantrieb der Familie dabei war die gemeinsame Liebe zur Musik. „Im vergangenen Jahr haben nun schon viele tolle Bands hier gespielt“, bilanziert Sigrid Hübner, „mit vielen dieser Musiker sind wir freundschaftlich verbunden – und immer wieder wurde uns bestätigt, dass der Saal mit seiner einzigartigen Bauweise und Akustik das Schmuckstück des Gasthofs ist.“

Mindestens alle vier Wochen gibt es in der Kulturwerkstatt Konzerte. Den aus den Gasthaus-Zeiten gewohnten Restaurantbetrieb hat die Familie ebenfalls fortgeführt. Und auch mit der Historie ihres neuerworbenen Gebäudes haben sich die Hübners befasst. Der Aukruger Chronik konnten sie entnehmen, dass die Geschichte des Gasthofs sogar bis ins Jahr 1602 zurückverfolgt werden kann. Der damals sogenannte „Ochsenkrug“ wurde 1893 abgerissen. An seiner Stelle entstand ab 1895 „Riekens Hotel“, das 1898 seine Pforten öffnete – und eben dieses Einweihungsdatum legen die Hübners nun für ihre 120-Jahr-Feier zugrunde. „Viele tolle Musiker haben spontan ihr Mitwirken bei dieser Veranstaltung zugesagt“, freut sich Sigrid Hübner. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und ab 18 Uhr verschiedene warme Gerichte. Falls das Wetter mitspielen sollte, werden die Leckereien im Biergarten angeboten.