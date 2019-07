Rendsburg : Tourismus am Nord-Ostsee-Kanal boomt

Hotels in Rendsburg sind zurzeit zu 80 bis 90 Prozent ausgelastet. Wohnmobil-Stellplätze sehr beliebt.

Die Region Rendsburg wird als Reiseziel immer beliebter. „Wir nehmen eine extrem gestiegene Nachfrage wahr“, sagt Heiko Müller, Geschäftsführer von Mittelholstein Tourismus. Der Verein hat von Januar bis Mitte Juli etwa 3500 Übernachtungen in der Region Rendsburg vermittelt und damit bereits jetzt 77 Prozent der Buchungen des gesamten Vorjahres (ungefähr 4500 Übernachtungen) erzielt. Zurzeit seien die Hotels in Rendsburg zu 80 bis 90 Prozent ausgelastet. Der verregnete Sommer und die Dauerbaustelle im Kanaltunnel stören die Touristen anscheinend nicht, stellt der 37-Jährige fest. Für das dritte Quartal rechnet er mit einem Zuwachs bei den Übernachtungszahlen von 15 bis 20 Prozent. Auch die Stellplätze für 174 Wohnmobile in der Region erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Auslastung wird aber nicht in einer übergreifenden Statistik erfasst.

Der zunehmende Andrang von Touristen in die Region ist nicht neu. „Ein Jahr toppt das nächste“, sagt Müller. Zugpferde seien die Möglichkeit zu Fahrradtouren am Nord-Ostsee-Kanal, das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) und die Kunstausstellung NordArt. Eine sogenannte Markentreiberanalyse im Auftrag der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein bezeichnete die NordArt als Geheimtipp, der stark zur Attraktivität des Landes beitrage. Müller erläutert: Indem die Veranstalter von SHMF und NordArt viel Geld in ihr Marketing investieren, kurbeln sie auch die Übernachtungszahlen an. Deshalb erwartet er, dass die ansässigen Gastgeber von dem geplanten Hotel des Investors Stefan Blau und der RIMC-Kette am Obereiderhafen profitieren werden. „Wenn sich so eine große Kette ansiedelt, wird sie ein großes Marketingbudget in die Region pumpen.“

Die Rendsburger Hotels in der Kategorie ab zehn Betten erhöhten ihre Kapazitäten 2018 um zwölf Prozent auf 706 Plätze. Der Trend setzt sich fort. „Bei vielen Hotels liegen Expansionspläne vor.“ Zahlreiche Gastgeber modernisierten ihre Immobilien mit dem Ergebnis steigender Anfragen.

Zudem profitiere der Tourismus in Deutschland von der politisch unsicheren Lage in anderen Urlaubsländern, von einem wachsenden ökologischen Bewusstsein, durch das Menschen von Flugreisen Abstand nehmen, und dem Trend zum Aktivurlaub. Nicht zuletzt rührt Mittelholstein Tourismus selbst die Werbetrommel. Der Verein ist auf Messen vertreten und mit anderen Anbietern vernetzt. Er preist auf mehreren Internet-Portalen etwa 100 Quartiere im Kreis Rendsburg-Eckernförde ohne die Küstengebiete an, sowohl Hotels als auch Privatunterkünfte. In der Region Rendsburg arbeitet der Verein mit etwa 70 Gastgebern zusammen.