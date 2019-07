Kolumne: Land-Geflüster : "Tortuga" kämpft gegen die Plastikschwemme

Sabine Sopha macht sich Gedanken über unsere Umwelt.

von Sabine Sopha

21. Juli 2019, 09:00 Uhr

Es ist fünf vor zwölf

Wenn wir die Welt retten wollen, müssen wir schnell handeln. So wählen viele inzwischen statt Plastikflaschen die Mehrwegvarianten. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die Erstklässler der Eider- und Kanalregion werden zum Schulanfang jeder eine Wasserflasche aus Glas erhalten. Damit sie nicht so leicht kaputt geht, steckt sie in einer Polster-Hülle. Die soll aus Plastik sein. Das ist aber kein Grund, die Aktion zu verdammen. Erstens: Vielleicht ist es ja eine relativ umweltfreundliche Plastik-Variante. Zweitens: Hundert Prozent sind sehr gut, aber 80 Prozent besser als nichts.

Matthias Hermann

Unterstützung für "Tortuga"

Wer etwas gegen die Plastikschwemme im Meer unternehmen will, kann auch das Vorhaben einer jungen Frau aus Haale unterstützen. Mirijam Klose will gemeinsam mit einer Studienkollegin Kinderbücher publizieren, die bei der Umwelterziehung helfen. Das erste Buch erzählt von der Schildkröte Tortuga; der Prototyp ist bereits fertig. Etwas mehr als die Hälfte des Startkapitals haben die beiden schon zusammen. Doch in neun Tagen müssen sie noch gut 4000 Euro von Sponsoren sammeln. Auf „Startnext“ kann man im Internet "Die Reise der kleinen Tortuga" kennenlernen und das Projekt unterstützen. Dafür kann man eine Filz-Tortuga aus der Wettersberger Wollwerkstatt bekommen. Oder ein Buch. Auch hier gilt: Wenn viele einen kleinen Beitrag leisten, kann Großes erreicht werden.

Mysteriöse Todesfälle

Privat

Die Umwelt leidet nicht nur unter Plastik. Autos, Eisenbahnen und Flugzeuge fügen ihr auf die unterschiedlichste Weise Schaden zu. Mysteriös ist der Tod von fünf Damhirschen an der Bahnstrecke Rendsburg-Kiel. Die Bahn will’s nicht gewesen sein. Schließlich seien dann Schäden an einer Lok zu erkennen, so das Argument. Oder war’s ein Lkw auf der nahen Landstraße? Dann hätten sich die Tiere aber schwerverletzt einige Meter weit schleppen müssen. Vielleicht eine Vergiftung durch einen Tierhasser? Eines kann man als gesichert annehmen: Es war kein Selbstmord. Auch wenn die Tiere die Einschränkungen ihrer Lebenswelt bestimmt nicht gut finden.