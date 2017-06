Rendsburg : Top-Noten für Wasser der Stadtwerke

vergrößern 1 von 1 Foto: Höfer 1 von 1

Tickt im Boden eine Zeitbombe, die unser Grundwasser zu verseuchen droht? Das Umweltbundesamt jedenfalls warnte kürzlich vor zunehmender Nitratbelastung im Trinkwasser angesichts intensiver Tierhaltung und hoher Güllemengen auf den Feldern. Nach einer Studie der Behörde werden in Deutschland bereits in einem Viertel aller Wasserspeicher die zulässigen Grenzwerte überschritten. Die gute Nachricht: In der Region zwischen Eider und Kanal kann davon keine Rede sein. „Unser Wasser hat eine sehr gute Qualität. Es wird regelmäßig auf sämtliche möglichen Schadstoffe untersucht“, sagt Anatoli Krüger, Abteilungsleiter für Technische Anlagen und Dienste bei den Stadtwerken Rendsburg.

Beim Nitrat liegen die gemessenen Mengen sogar 19- bis 35-fach unter den Grenzwerten der geltenden Trinkwasserverordnung (siehe Text unten auf dieser Seite). Auch was andere Spurenelemente betrifft, von Aluminium über Eisen bis Sulfat, ist das Leitungswasser der Rendsburger Stadtwerke einwandfrei und kann ohne Bedenken getrunken werden. Das belegen regelmäßige Laborprüfungen. Insgesamt 15 Brunnen liegen in der Verantwortung des kommunalen Versorgers. Neun befinden sich im Wasserwerk in Jevenstedt-Schwabe, sechs im Werk Armensee an der Ortsgrenze zu Fockbek. Die Zapfstellen reichen in Rendsburg 30 bis 50 Meter weit unter die Erde, die Bohrtiefe in Schwabe beträgt etwa 130 Meter.

Über die Brunnen gelangt das Grundwasser an die Oberfläche. Danach wird es durch eine Abfolge physikalischer Prozesse zu Trinkwasser veredelt. Chemie kommt dabei nicht zum Einsatz. Um den lebenswichtigen Rohstoff klar zu bekommen, wird das Grundwasser in einer Belüftungsanlage zunächst mit Sauerstoff vermischt. „Dadurch wird es filtrierbar“, erklärt Stadtwerke-Wassermeister Wolfgang Gosch – und spricht damit den nächsten Schritt der Aufbereitung an. Das Wasser durchläuft haushohe Filterbehälter, in denen Sand und Steinchen unterschiedlicher Größe schichtweise übereinander liegen. An ihnen bleiben sämtliche Metalle hängen. Das Ergebnis ist reinstes Trinkwasser. In zwei großen Kammern wird es anschließend gesammelt. Gestern um 11 Uhr lagerten 3506 Kubikmeter am Werk Armensee. Die vor zwei Jahren eingeweihte Anlage hat 3,2 Millionen Euro gekostet. Sie gilt als zukunftssicher für die nächsten 80 bis 90 Jahre.

Die Stadtwerke versorgen 68 000 Einwohner in Rendsburg und Umgebung über ein mehr als 335 Kilometer langes Netz von Wasserleitungen. Jedes Jahr fließen mehr als 3,6 Millionen Kubikmeter Wasser durch Rohre, Hähne, Toiletten, Duschbrausen und Gartenschläuche. Das entspricht 9500 Kubikmetern am Tag. Mit dieser Menge könnte man 90 Kesselwagen der Bahn füllen.

Dass der Raum Rendsburg mit Nitrat im Trinkwasser keine Probleme hat, ist auch der Beschaffenheit des Untergrundes zu verdanken. „In Jevenstedt-Schwabe haben wir den Vorteil, dass die Deckschichten sehr undurchlässig sind“, erklärt Anatoli Krüger. Dadurch können die unschönen Hinterlassenschaften der Landwirtschaft das Grundwasser nur schwer erreichen. Beim Werk am Armensee trägt die Lage zur Sauberkeit bei. Der Bereich ist als Wasserschutzgebiet ausgewiesen.

von Frank Höfer

erstellt am 24.Jun.2017 | 09:00 Uhr