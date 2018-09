Tonnenweise Hilfsgüter im Gepäck

DRK-Lastzug unterwegs von Kropp nach Masuren

von Helma Piper

30. September 2018, 12:08 Uhr

In der Kropper Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne sind sechs Mitglieder des DRK-Ortsvereins Fleckeby und Umgebung mit zwölf Tonnen Hilfsgütern zur 1100 Kilometer langen Fahrt ins polnische Masuren gestartet. Dort werden sie Kleidung, Möbel, Rollstühle sowie Krankenbetten zu evangelischen Kirchengemeinden, deutschen Vereinen, einer Sozialstation und einer ambulanten Pflegestation bringen. Am Donnerstag 4. Oktober, werden die Helfer in Deutschland zurückerwartet.

„Es ist der 47. Hilfstransport ins ehemalige Ostpreußen“, sagt Mitfahrer Wilfried Groß – und der 22. nach Polen. Die ersten 25 Transporte, die 1993 unter Mitwirkung von Schülern des Internats Louisenlund begannen, führten ins russische Kaliningrad. Aufgrund zunehmender Probleme mit dem Zoll folgte im Herbst 2006 die Umorientierung nach Masuren. „Die ländlich geprägte Region ist touristisch attraktiv, gehört aber zu den ärmsten in Polen“, meint Groß. Gerade kinderreiche Familien und Senioren lebten in bescheidenen Verhältnissen.

Das Projekt, das der DRK-Ortsverein 2009 übernahm, ist seit 20 Jahren beim Immelmann-Geschwader beheimatet. „In Louisenlund hatten wir zuletzt Lagerräume auf dem Dachboden, das war sehr eng“, erzählt Wilfried Groß bei einer kleinen Jubiläumsfeier in der Kaserne. Dank privater Kontakte konnten sie 1998 ein Gebäude auf dem Flugplatz Jagel als Lager nutzen. Als dessen Zustand zu schlecht wurde, folgte 2013 der Umzug in die Kropper Kaserne, wo sie inzwischen ein 200 Quadratmeter großes ehemaliges Quartier nutzen.

Dort lagert alles, was über das Jahr gespendet wird – Kleidung, Bettwäsche, Fahrräder, Rollatoren, Inkontinenzartikel. Die Spenden stammten oft aus Wohnungsauflösungen oder Nachlässen, sagt Groß. Jeder Gegenstand werde gewogen und nummeriert in eine Datenbank eingetragen. „Ich weiß immer genau, was wir haben“, betont er – im jetzigen Transport seien über 1000 Einzelstücke.

„Die Arbeit ist mein Freizeitvergnügen, ich bin ja Rentner“, sagt Groß, der wie die anderen Helfer ehrenamtlich im Einsatz ist. Die Finanzierung des rund 4000 Euro teuren Transports nach Masuren erfolgt über Geldspenden. „Wenn es finanziell möglich ist, fahren wir zweimal im Jahr“, erklärt er – aber das sei in den vergangenen Jahren sehr schwierig gewesen. Umso größer ist die Dankbarkeit für die „enorme Hilfe“ durch die Soldaten. „Hauptmann Frank Hansen vertritt das Projekt gegenüber den neuen Kommodores. Unsere Wünsche kommen zur Sprache“, freut sich Wilfried Groß.

Neben dem Lager wird ein Lastwagen mit Hebebühne als Ladehilfe bereitgestellt, zudem packen vier Soldaten mit an. „Das ist eine riesige Erleichterung“, meint er. Louisenlunder Schüler sind zwar nicht mehr beteiligt, dennoch bleibt die Verbundenheit zum Internat bestehen. So stellt die Stiftung Louisenlund das Fahrzeug bereit, in dem Marlies Vogt, Peter Thordsen, Gerd Dolenga und Karl Krüdenscheidt den Lastwagen begleiten, den Wilfried Groß und Günter Taubert steuern. Zudem besteht Kontakt zu Alt-Louisenlundern wie Hubertus von der Decken, dessen Rotary-Club Kiel das Projekt seit vielen Jahren unterstützt.

Neben dem Netzwerk in Deutschland gibt es inzwischen auch in Polen gute Kontakte zu mehr als 30 Stationen, die mit Gütern versorgt werden. Damit gehöre man laut Wilfried Groß zu einer der größten derartigen Hilfsaktionen in Schleswig-Holstein.