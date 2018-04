Westensee : Tödlicher Unfall: Biker fährt auf Motorrad auf und stürzt

Ein Motorradfahrer stürzt nach einem Auffahrunfall. Er erliegt noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

von dpa

09. April 2018, 10:25 Uhr

Westensee | Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist Sonntagmittag gegen 11.55 Uhr bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit einem weiteren Motorradfahrer (48) aus Richtung Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Felde gefahren.

In Höhe des Bosseer Schoor vernahm der vorausfahrende 48-Jährige einen Schlag am Hinterrad. Der 56-Jährige war offenbar aufgefahren, stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Beide Krafträder wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt.

