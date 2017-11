Lesung mit Nygaard und Rusch : Tödliche Freimaurer-Geheimnisse

vergrößern 1 von 1 Foto: ubs 1 von 1

von Sabine Sopha

erstellt am 05.Nov.2017 | 13:24 Uhr

Internationale Verflechtungen, ein altes Erbe und ein Ritualmord – das sind die Facetten des neues Krimis von Hannes Nygaard. Allerdings hat er dieses Mal einen Mitautor: den Brunsbütteler Illustrator Jens Rusch. Hannes Nygaard, erfolgreicher Regionalkrimiautor des nördlichen Deutschlands, hat sich erstmals mit einem Experten zusammengetan, um das Thema seines neuen Romans möglichst exakt wiederzugeben: die Welt der Freimaurer – die die beiden ab 16. November ab 19 Uhr im shz-Druckzentrum in Büdelsdorf vorstellen werden. Ab dem morgigen Montag kann man Karten zum Preis von zehn Euro erwerben. Verkauft werden sie im Kundencenter der Landeszeitung, Stegen in Rendsburg, und in der Coburg'schen Buchhandlung.

„Am Anfang dachte ich, das ist eine Sekte, und die opfern auch Jungfrauen“, sagt der 68-Jährige lachend. Den Jungfrauen-Traum platzen zu lassen, war Aufgabe von Mitautor Jens Rusch. Der 67-jährige Künstler und Illustrator ist seit über zwanzig Jahren Freimaurer. „Aufklärung, genau das war meine Mission“, sagt Rusch. Er ist auch Urheber des Freimaurer-Wiki, einer 5400 Seiten umfassenden Online-Sammlung von Freimaurer-Details im Internet.

Die Freimaurer feiern in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. „1717 wurde die erste Freimaurerloge, so wie wir sie heute kennen, in England gegründet“, informiert Rusch. Die beiden kennen sich durch zahlreiche Lesungen, die Nygaard in Ruschs Galerie in Brunsbüttel gehalten hatte. „Ich fand sofort Gefallen an dieser geheimnisvollen Geschichte. Überall, wo Menschen sind, suchen sie nicht nur die Brüderlichkeit, sondern auch den eigenen Vorteil“, ist Nygaard überzeugt. Stoff also für einen Krimi.

Ermittler ist wieder der Kieler Lüder Lüders. Für das regionaltypische Element sorgen gleich zu Beginn Ebbe und Flut. „Ich habe überlegt, unter welcher Brücke das Opfer gefunden wird – ob Segler- oder Mittelbrücke. Mein Zeuge gerät in Panik, muss jemanden ansprechen und rennt geradewegs in einen Laden. Und mir als Autor ist natürlich ein Buchladen näher als einer mit Mode“, sagt Nygaard und lacht.

„Die ungefähre Zielrichtung haben wir gemeinsam entwickelt“, erzählt Nygaard. „Und alles, was Rainer geschrieben hat, habe ich nach Kräften ergänzt“, fügt Rusch an. Schnell war man bei den Jahren 1933 bis 45. „Ich erfuhr, dass unter den Freimaurern auch Juden waren.“ Ein für Nygaard interessanter Gegensatz, der sich im Buch niederschlug. „Das Opfer, ein Rechtsanwalt, Jude und Freimaurer, verstrickt sich in diesem Dreigestirn.“ Die Innenansichten, die Nygaard manchmal gebraucht hätte, kamen nicht immer von Rusch. „Vieles kann ich nicht sagen, da bin ich zur Schweigsamkeit verpflichtet“, sagt der Freimaurer. Gelöst hat der Autor das über einen Kniff. „In den USA geht man mit diesem Thema und der Mitgliedschaft sehr viel offener um.“

Um einen Einblick in das Allerheiligste der Tempel-Rituale zu bekommen, schuf Nygaard einen Insider, dem er ein Geheimnis mitgab, was diesen derart erpressbar machte, dass dem Ermittler die Inaugenscheinnahme von Dingen ermöglicht wurde, die sonst unter Verschluss bleiben.

Über den Einwurf des Verlages, ob es denn nun ein Krimi oder ein Lehrbuch werden solle, müssen beide lachen. „Das kannst du nicht schreiben“, hat Rusch oft gewarnt. „Kann ich doch“, soll Nygaard entgegnet haben. „Ich habe akzeptiert, dass historische Dokumentation und fiktionale Aufarbeitung zwei verschiedene Sachen sind“, sagt Rusch. „Dass wir heute noch befreundet sind, macht das Buch zu einem noch größeren Erfolg“, findet er. „Für mich war es eine sehr interessante Erfahrung, mal nicht alleine zu arbeiten“, ergänzt Nygaard. „Ich will nicht ausschließen, dass es mal eine Fortsetzung des Themas gibt.“